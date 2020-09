L’autunno dello streaming si prepara a un’esplosione di novità. Le nuove serie tv su Sky a ottobre 2020, infatti, raccolgono il meglio delle produzioni internazionali dell’anno, con titoli in arrivo a breve distanza dalla messa in onda negli Stati Uniti. Si parte il 5 ottobre con la decima stagione di The Walking Dead, mentre il 7 ottobre prende il via l’attesa miniserie The Good Lord Bird.

Si tratta di una produzione Showtime co-creata e prodotta da Ethan Hawke sulla base del romanzo di James McBride, e della quale lo stesso Hawke è protagonista nei panni dell’abolizionista John Brown. La serie assume il punto di vista di Onion (Joshua Caleb Johnson), uno fra i soldati abolizionisti di John Brown, il quale si ritrova a partecipare alla famosa battaglia di Harpers Ferry del 1859. Il raid di Brown non riesce a dare il via alla rivolta degli schiavi da lui voluta, ma rimane uno dei principali eventi catalizzatori della guerra civile americana.

Tra le nuove serie tv su Sky a ottobre anche We Are Who We Are, debutto televisivo di Luca Guadagnino nelle vesti di showrunner, sceneggiatore e regista. Si tratta di una coproduzione Sky-HBO in otto episodi, la cui partenza è fissata per il 9 ottobre. We Are Who We Are è una storia di formazione imperniata sulle vite di due adolescenti americani che, insieme alle rispettive famiglie, vivono in una base militare americana in Italia. I batticuori dei primi amori, le gioie dell’amicizia e le scoperte dell’adolescenza incastonano così esperienze e sentimenti universali in un piccolo scorcio di Stati Uniti in Italia. Nel cast figurano tra gli altri Jack Dylan Grazer, Chloë Sevigny e Kid Cudi.

Il 12 e il 13 ottobre vanno in onda invece i due episodi di The Comey Rule, miniserie Showtime basata su A Higher Loyalty: Truth, Lies, and Leadership, autobiografia dell’ex direttore dell’FBI James Comey, incentrata sulle sue complesse dinamiche di potere con il Presidente Usa Donald Trump. Già un caso mediatico negli Stati Uniti, la miniserie esamina nel suo primo episodio la fase iniziale dell’inchiesta sulle interferenze russe nelle elezioni statunitensi del 2016 e il caso delle email di Hillary Clinton. Nel secondo, invece, prende in esame il complicato rapporto fra Comey e Trump. Il cast della serie comprende Jeff Daniels, Brendan Gleeson e Holly Hunter.

Fra le novità Sky di ottobre c’è spazio anche per la quarta e ultima stagione di Room 104, serie antologica creata da Mark e Jay Duplass. Anche in quest’ultima tornata di episodi, al via il 14 ottobre, l’ambientazione di ogni storia resta la camera 104 di un motel americano; a variare è la trama, il genere e il cast. Fra gli interpreti della quarta stagione spiccano Mark Duplass, Dave Bautista, Melissa Fumero, Kevin McKidd e Gary Cole.

Il 19 ottobre parte poi The Third Day, miniserie coprodotta da HBO e Sky ed etichettata fin dal principio come il primo drama immersivo al mondo, con un evento innovativo messo in scena dal vivo come parte integrante della serie. La storia si articola in due parti. La prima, intitolata Summer, segue il percorso di Sam (Jude Law), giunto su un’isola remota della costa britannica. Lontano dalla sua vita precedente, l’uomo si sente sopraffatto dai rituali dell’isola e spinto ad affrontare un vecchio trauma.

La seconda parte si intitola Winter e racconta di Helen (Naomie Harris), una donna caparbia arrivata da lontano sull’isola in cerca di risposte, e che però scatena una battaglia dalle quali dipendono le sorti del luogo. Fra queste due metà è previsto lo svolgimento di un grande evento immersivo a Londra. Il cast della serie comprende anche Katherine Waterstone, Emily Watson e Paddy Considine.

Le novità dello streaming di Sky si concludono il 31 ottobre con il debutto di Lovecraft Country, un horror drama ispirato all’omonimo romanzo di Matt Ruff e prodotto, fra gli altri, da Jordan Peele e J.J. Abrams. Il protagonista della storia è Atticus Freeman (Jordan Majors), che insieme all’amica Letitia (Jurnee Smollett) e allo zio George (Courtney B. Vance) attraversa l’America razzista degli anni ’50 per ritrovare suo padre (Michael K. Williams). È così che il gruppo si ritrova ad affrontare una vera e propria lotta per la sopravvivenza, sfidando i fantasmi di un’America bianca crudele e intollerante e mostri capaci di risvegliare le paure più ancestrali.

