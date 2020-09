Jim Parsons ha avuto il Covid: così inizia l’intervista di Jimmy Fallon alla star di The Big Bang Theory. In collegamento con il conduttore, l’attore ha raccontato che lui e suo marito Todd Spiewak si erano ammalati proprio prima dell’esplosione della pandemia, a metà marzo.

Dall’iniziale incoscienza alla presenza dei sintomi tipici del Covid, così Jim Parsons racconta a Fallon la sua esperienza:

“Pensavamo di avere la febbre. E poi abbiamo perso il senso dell’odore e del gusto. Non avevo compreso che erano completamente svaniti. Quando sei in quarantena, e non hai niente da fare che mangiare, beh, è stato brutale. […] Mangiavo, ma non riuscivo a capire com’era il cibo. Era la definizione di calorie sprecate!”

Una volta guariti dal Covid, Jim spiega al conduttore come ha passato il lockdown, quando era impossibile tornare sul set per mettersi al lavoro. Come sappiamo, il mondo dello spettacolo è stato obbligato a sospendere ogni attività al fine di mettere in sicurezza il personale.

“Ho provato altre attività creative perché ovviamente non si poteva recitare. Ho seguito delle lezioni di pittura per un po’, e poi di scrittura creativa. E poi tutto è finito. Non so se questa è la verità, se sei solo un attore, ed è questo il tuo mestiere, oppure sono solo io che non sono portato a fare nulla. È un po’ imbarazzante.”

Per dodici lunghi anni, Parsons ha interpretato Sheldon Cooper nella sitcom di successo The Big Bang Theory, un ruolo che gli ha permesso di vincere diversi Emmy Awards. La serie si è conclusa nel maggio del 2019 e da allora l’attore lo abbiamo visto nella miniserie Hollywood di Ryan Murphy e apparirà nel film Netflix The Boys In The Band. “È stata davvero dura decidere cosa volesse dire la fine di The Big Bang Theory e cosa vuol dire essere bloccati in questo strano anno in quarantena. Come se il mondo intero si trovi in questo strano momento.”

Jimmy Fallon ha poi chiesto come si comporterebbe Sheldon Cooper nel bel mezzo della pandemia. Il personaggio di Jim Parsons è noto non solo per essere un genio, ma anche per i suoi atteggiamenti asociali, privo di sarcasmo e per la fobia dei germi. “Lui è nato per questo. È il momento che stava aspettando”, spiega l’attore con una risata. “Abbiamo fatto un episodio in cui abbiamo creato uno Sheldon-robot dove avevamo uno schermo video che lui comandava tramite telecomando da remoto. Gli altri dovevano portarselo dietro quando si incontravano, mentre lui doveva solo sedersi nella sua stanza. Non doveva vedere altre persone. Sheldon sarebbe stato a suo agio.”

Parsons è stato nominato agli Emmy 2020 per la sua interpretazione in Hollywood, e parla della cerimonia virtuale di quest’anno definendola un’esperienza “bizzarra”.

Ecco il video completo dell’intervista di Jimmy Fallon a Jim Parsons: