Una nuova avventura ambientata nella Savana arriverà presto sul grande schermo: Walt Disney Studios produrrà ufficialmente il prequel de Il Re Leone. Secondo le prime indiscrezioni, Jeff Nathanson avrebbe già iniziato a lavorare allo script di questo nuovo progetto diretto da Barry Jenkins.

Nel 2019, Disney ha prodotto un film con grafica fotorealistica intitolato Il Re Leone (qui trovate la recensione). Si tratta del rifacimento in CGI del lungometraggio uscito nel 1994 (un indimenticabile film animato). Diretto da Jon Favreau, il film incassò quasi 1,7 miliardi di dollari al box office (diventando il 7° film con maggiori incassi della storia del cinema).

Secondo Deadline, Disney ha incaricato il regista Premio Oscar Barry Jenkins di dirigere quello che sarà un prequel de Il Re Leone. Ancora non è stata annunciata la trama, ma alcune indiscrezioni fanno intendere che il film potrebbe concentrarsi sulla storia dei personaggi. Molti si aspettano ad esempio che vengano rivelate alcune informazioni in merito al passato di Mufasa (il padre del coraggioso protagonista del primo film).

Per il momento, non è stata annunciata una data d’uscita. Trattandosi del prequel di un film che ha incassato moltissimo, il nuovo progetto potrebbe diventare una priorità per Walt Disney Studios.

Barry Jenkins sarà il regista del prequel de Il Re Leone

Barry Jenkins – che si occuperà della regia – ha dichiarato con entusiasmo:

Aiutando mia sorella a crescere due ragazzi durante gli anni ’90, sono cresciuto con questi personaggi. Avere l’opportunità di lavorare con Disney per espandere questa splendida storia di amicizia, amore ed eredità è un sogno che si avvera.

Barry Jenkins è un regista e sceneggiatore che nel 2017 vinse il Premio Oscar per la Miglior sceneggiatura non originale per Moonlight. Nel 2018, il cineasta diresse anche Se La Strada Potesse Parlare, film drammatico e sentimentale che ottenne larga approvazione da parte della critica.