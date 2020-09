Una storia troppo densa di storyline secondarie, il gusto per il macabro come elemento di shock, la distanza irriducibile dal mondo del film: sono questi i principali motivi per cui una buona parte della critica statunitense si è detta delusa dalla Ratched di Netflix. E in effetti la serie creata da Evan Romansky e sviluppata da Ryan Murphy e Ian Brennan – di cui offriamo una recensione senza spoiler – non può dirsi esattamente un prequel del film Qualcuno Volò sul Nido del Cuculo, quanto piuttosto un progetto a sé stante che reinterpreta uno dei più memorabili personaggi cinematografici alla luce di ispirazioni del tutto parziali.

L’obiettivo di Murphy e dei suoi collaboratori è sviluppare il personaggio di Mildred Ratched nell’arco di quattro stagioni, dunque è decisamente prematuro rimproverare loro le distanze siderali fra l’infermiera interpretata da Sarah Paulson e quella col volto di Louise Fletcher. Tuttavia, che le si considerino semplici peculiarità o veri e propri punti deboli, le differenze fra la Mildred di Ratched e quella di Qualcuno Volò sul Nido del Cuculo esistono e possono essere ricondotte a questi punti principali.

Il tempo della narrazione

La storia della Ratched televisiva è ambientata nella California del Nord e si svolge fra il 1947 e il 1950, mentre gli eventi narrati in Qualcuno Volò sul Nido del Cuculo hanno luogo in Oregon negli anni ’70. Se le distanze temporali sono riconducibili allo status di prequel della serie tv, resta comunque difficile capire come la Mildred di Netflix possa essere già una donna di mezza età e mantenersi tale all’epoca di un film distante circa vent’anni.

La funzione simbolica

In Qualcuno Volò sul Nido del Cuculo l’infermiera Ratched è un punto fermo del Salem State Hospital, una figura autoritaria e incrollabile capace di governare l’istituto con fare intransigente a dispetto di qualsiasi avvenimento. A scuoterne le fondamenta è solo l’arrivo di Randle Patrick McMurphy, il personaggio intepretato da Jack Nicholson. Nella serie tv, invece, è Mildred Ratched a impersonare il ruolo di agente del caos, una figura ambigua e manipolatrice in grado di insinuarsi al Lucia State Hospital e scombinare ogni equilibrio per perseguire i propri obiettivi.

La “fedina penale”

L’infermiera Ratched del film è rigida e severa, e la sua personalità si riflette nel modo in cui gestisce i pazienti e adempie ai suoi doveri. A spingerla oltre i limiti dell’inflessibilità minacciosa è solo l’entrata in scena di Randle, mentre ben diversa è la posizione della Mildred di Netflix. Nella serie, infatti, l’infermiera Ratched riempie molto in fretta il suo bagaglio di crimini e manipolazioni, passando da una lobotomia non autorizzata al concorso in occultamento di cadavere e molto altro. E nonostante ciò, la Ratched di Sarah Paulson emerge come una figura ancora capace di pietà, solidarità, tenerezza e persino amore puro.

La sessualità

Se nel film l’infermiera è avvolta da una corazza impenetrabile, nella serie il viaggio di Ratched alla scoperta della propria sessualità è addirittura cruciale. L’attrazione che Mildred prova per le donne è in principio un elemento conflittuale, quasi catastrofico se si considera che nello scenario della serie l’omosessualità è vista come un peccato e un disturbo mentale. L’evoluzione del personaggio verso uno stato di maggiore apertura e accettazione di sé è evidente nella seconda parte della stagione, in cui Mildred abbraccia l’urgenza dell’amore per Gwendolyn (Cynthia Nixon), ma inizia ad avvertirsi già nei giochi di ruolo con Charles Wainwright (Corey Stoll), quando le fantasie colmano la disconnessione di Mildred dalla realtà.

