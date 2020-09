Rose Leslie e Kit Harington saranno presto genitori: la coppia nata sul set di Game of Thrones aspetta il primo figlio. Ad annunciarlo è la stessa Leslie, interprete di Ygritte nella serie HBO, che ne ha dato notizia in un servizio fotografico per realizzato per Make Magazine in cui mostra orgogliosamente il pancione.

Per entrambi si tratta del primo figlio: Rose Leslie e Kit Harington, che nella serie interpretava Jon Snow, si sono incontrati durante le riprese, condividendo una relazione anche sullo schermo. Dopo l’annuncio ufficiale del loro fidanzamento avvenuto nel settembre 2017 con una modalità molto vintage (un annuncio sul Times nel box dedicato alle nozze imminenti), la loro storia è sfociata in un romantico matrimonio nel 2018.

I due si sono detti sì presso la chiesa del villaggio di Kirkton di Rayne, mentre i festeggiamenti sono stati celebrati a Wardhill, nell’Aberdeenshire, in Scozia, nel castello del XII secolo di proprietà della famiglia della sposa. Alle nozze di Rose Leslie e Kit Harington hanno partecipato oltre 200 invitati tra cui diversi co-protagonisti della saga di Game of Thrones, tra cui Emilia Clarke, Sophie Turner, Peter Dinklage e Maisie Williams.

A poco più di due anni dalla celebrazione del matrimonio, arriva il primo bebè per Rose Leslie e Kit Harington, annunciato con questo tenero scatto in bianco e nero realizzato per la rivista inglese Make Magazine, che ha dedicato alla Leslie sia la copertina del suo prossimo numero che un intero servizio fotografico interno firmato da Billie Scheepers.

Kit Harington è attualmente protagonista della seconda stagione di Criminal: Regno Unito, come protagonista di uno dei nuovi episodi. Dopo Il Trono di Spade, ha dichiarato di voler interpretare personaggi radicalmente diversi da Jon Snow, con cui ancora oggi è identificato dal grande pubblico. Rose Leslie, che è stata anche Gwen Dawson in Downton Abbey, da 2017 al 2019 ha interpretato Maia Rindell in tre stagioni di The Good Fight.