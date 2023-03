Apple TV+ svela il trailer di L’Ultima Cosa Che Mi Ha Detto, l’attesissimo adattamento del romanzo bestseller omonimo di Laura Dave.

La serie limitata in sette parti vede Jennifer Garner nei panni di una donna il cui marito (interpretato da Nikolaj Coster-Waldau de Il Trono di Spade) scomparire inspiegabilmente. L’uomo le lascia un biglietto in cui le chiede di proteggere la figliastra (Angourie Rice, vista di recente in Omicidio a Easttown con Kate Winslet). Le due cercheranno di allacciare i rapporti per scoprire la verità su ciò che è realmente accaduto.

Nel cast principale anche: Aisha Tyler, Augusto Aguilera, Geoff Stults e John Harlan Kim.

La Garner è la produttrice esecutiva della serie, creata e adattata dalla scrittrice Laura Dave insieme al co-creatore, lo sceneggiatore premio Oscar per Il caso Spotlight. L’Ultima Cosa Che Mi Ha Detto è prodotto da Reese Witherspoon e Lauren Neustadter con la casa di produzione Hello Sunshine.

Inizialmente il ruolo della Garner era stato affidato a Julia Roberts, che ha poi dovuto rinunciare a causa di conflitti con altri suoi progetti. La Garner quindi ha cercato di tutto per far sì che la produzione le affidasse la parte, dopo aver capito che il personaggio faceva per lei.

“In quanto [autrice e showrunner] fan numero uno di Laura Dave, voglio solo che le persone che amano il libro si sentano soddisfatte di quello che ho fatto — quello che abbiamo fatto — e che si sentano quasi obbligate a continuare a guardare nello stesso modo in cui ero spinto a leggere, capitolo dopo capitolo, dopo capitolo”, ha dichiarato Jennifer Garner in merito alla serie tv.

L’Ultima Cosa Che Mi Ha detto esce il 14 aprile su Apple TV+.

Di seguito il trailer della serie tv in lingua inglese:

