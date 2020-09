Nonostante le ottime recensioni e il plauso della critica, la prima stagione di Criminal: Regno Unito non ha avuto la risonanza che avrebbe meritato: questa serie sceneggiata dallo schema narrativo quasi teatrale – si svolge interamente in una stanza degli interrogatori della polizia – torna su Netflix con la sua seconda stagione che prova ad alzare il tiro portando nel cast volti acchiappa-pubblico come Kit Harington de Il Trono di Spade, già protagonista del trailer, e Kunal Nayyar di The Big Bang Theory.

L’impianto della serie resta lo stesso: Criminal: Regno Unito si focalizza, in ciascun episodio, su un caso da risolvere e un colpevole da stanare. L’interrogatorio che porterà a stabilire se il sospettato di turno è colpevole o innocente avviene all’interno di un unico ambiente, la stanza in cui la polizia mette sotto torchio il presunto responsabile del crimine. Gli unici altri ambienti in cui i personaggi interagiscono sono la stanza dietro il vetro schermato, da cui è possibile assistere all’interrogatorio, e il corridoio che collega le due sale. In sostanza la serie si svolge come su un palcoscenico teatrale, che in questo caso è costituito dalla tetra stanza degli interrogatori, in cui non mancano i monologhi dei protagonisti.

I primi sette minuti dell’episodio di Kit Harington, ad esempio, contengono un monologo inquietante che serve a caratterizzare il personaggio come un agente immobiliare narcisista, arrogante e presuntuoso, Alex Daniels, accusato di violenza sessuale da parte di una collega. L’interrogatorio dovrà stabilire la sua colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio e al di là dei pregiudizi che il suo pessimo carattere può indurre negli inquirenti e – di conseguenza – nel pubblico.

La prima stagione era composta da tre episodi, ognuno dei quali focalizzato su un caso diverso con sospettati del calibro di David Tennant, l’ex Doctor Who, Hayley Atwell, la Peggy Carter di Capitan America, e Youssef Kerkour, Olgaren della miniserie Netflix Dracula.

La seconda stagione di Criminal: Regno Unito ha un episodio in più, per quattro nuovi casi ed altrettanti sospetti. Oltre alle star del piccolo schermo Kit Harington e Kunal Nayyar, gli altri due sospetti di questa stagione sono interpretati da Sharon Horgan, attrice, comica, produttrice e scrittrice irlandese già vista in Motherland e Catastrophe, e Sophie Okonedo, attrice e cantante britannica apparsa in Hotel Rwanda e After Earth.

La seconda stagione di Criminal: Regno Unito è disponibile su Netflix dal 16 ottobre.