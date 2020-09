Giungono delle novità relative ai messaggi WhatsApp che si cancellano in maniera automatica. Dopo la comparsa dei passi in avanti per la funzione nell’ultima beta Android, siamo in grado di riportare dettagli aggiuntivi proprio sulla futura implementazione.

Il solito WAbetaInfo, direttamente sul suo blog, riporta quello che dovrebbe essere l’icona/Comando che consentirà di inviare i messaggi che si cancelleranno in maniera automatica. Come pure già riportato, si tratterà di un’opzione a scelta dell’utente, che potrà dunque decidere di non lasciare traccia di un messaggio di testo, di un video o di una foto in una chat singola o di gruppo, dopo la sua presa visione.

L’immagine riportata ad apertura articolo mostra proprio quanto sarà visualizzato a schermo nel momento in cui si sceglierà il comando denominato “View Once” ossia “vedi una sola volta”. In pratica il destinatario del messaggio saprà di avere a che fare con un contenuto a scadenza e sarà avvertito del fatto che, lasciando la chat, non sarà possibile più beneficiare di questo elemento.

Potrebbero essere molti i motivi che spingeranno gli utenti ad utilizzare la nuova funzione: ad esempio, prediligendo i messaggi WhatsApp che si cancellano, si potrà lasciare la chat più sgombra e libera da contenuti magari non necessari. Allo stesso tempo si potrebbe decidere di non rendere fruibile a lungo una foto o un video per non incentivarne la ricondivisione, nel caso si tratti ad esempio di un elemento “privato” o simil tale. Sta di fatto che la novità così come la conosciamo finora è ancora in sviluppo e probabilmente resterà tale ancora per svariate settimane, venendo riproposta in una serie di beta sia per il sistema operativo Android che per iOS sugli iPhone. Solo dopo quella che si preannuncia una fase per nulla breve, ci sarà il rilascio definitivo.