Non finiscono mai le novità WhatsApp: l’ultima della serie è stata appena scovata nella versione dell’applicazione di messaggistica siglata come 2.20.201.1 per la beta Android. Gli sviluppatori hanno appena pensato ad un modo innovativo di fruire i contenuti multimediali come foto e video, dandogli una scadenza temporale dopo la quale questi scompaiono.

Come al solito, è il leaker WABetaInfo a a fornire la succulenta anticipazione dopo aver visionato l’ultima versione sperimentale del servizio. Naturalmente passerà del tempo prima che la nuova visione giunga sull’applicazione di messaggistica definitiva e ci sarà appunto una lunga fase di test nella quale l’opzione sarà controllata in ogni suo aspetto per dispositivi Android e di certo per iPhone.

La novità WhatsApp, più nel dettaglio, funziona nel seguente modo. Chiunque può decidere, all’interno di una chat singola o di gruppo, di inviare una foto o video “a scadenza”. Il messaggio in questione sarà contrassegnato in modo diverso da quelli standard, con grafica ad hoc simile a quella visibile nell’immagine di anteprima fornita dal solito WABetaInfo. L’aspetto dello speciale contenuto potrebbe anche cambiare nelle successive beta ma non cambierà il senso della nuova funzione. L’immagine o il filmato condiviso ad un certo punto scomparirà del tutto dalla conversazione, senza lasciare alcuna traccia, in maniera automatica. A differenza dei messaggi rimossi in maniera manuale dagli utenti non ci sarà alcuna notifica che sottolinei l’eliminazione del contenuto.

Quale scadenza esatta avranno le foto e i video in scadenza con l’ultima novità WhatsApp? Per il momento l’informatore WABetaInfo non ci comunica una tempistica esatta. Sembra probabile che la durata dei contenuti sia quantificata almeno in qualche ora ma di certo le prossime beta degli sviluppatori ci daranno dettagli maggiori. Lo stesso timer massimo di validità di un elemento modifico potrebbe essere cambiato più volte prima del rilascio finale della funzione.