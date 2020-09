I fratelli Walsh della tv sono rimasti amici e si sentono ancora, seppur sporadicamente: a raccontarlo è Jason Priestley, che ha elogiato la forza e il coraggio della collega Shannen Doherty nella sua lotta contro il cancro al seno. Gli ex protagonisti del telefilm cult Beverly Hills 90210, nei panni di Brandon e Brenda Walsh, si sono rivisti lo scorso anno sul set dello sfortunato meta-revival BH90210, che Fox ha cancellato dopo una sola stagione. E Priestley ha ritrovato la donna di carattere che ha sempre apprezzato.

“Shannen è una ragazza davvero tosta ed è una combattente, è sempre stata una combattente“, ha dichiarato Priestley in una recente intervista allo show australiano Studio 10, parlando degli ultimi mesi in cui Shannen Doherty ha dovuto affrontare la nuova recidiva del suo cancro.

Il riferimento di Priestley è al fatto che il cancro al seno di Shannen Doherty sia riapparso all’inizio di quest’anno, a cinque anni dalla prima diagnosi: “So che continuerà a combattere il più duramente possibile. L’ultima volta che l’ho sentita, era di buon umore” ha aggiunto l’attore, che ha fatto sapere di sentire la collega di tanto in tanto per sapere come sta.

Lo scorso febbraio Shannen Doherty aveva comunicato al pubblico che il suo cancro era tornato, costringendola a ricominciare, a 49 anni, l’estenuante battaglia iniziata nel 2015 e raccontata sui social perché fosse d’aiuto e d’incoraggiamento per altre persone nella stessa condizione. Il suo annuncio del ritorno della malattia è stato proprio un messaggio rivolto a quanti condividono lo stesso dramma.

Sono al quarto stadio; il cancro è tornato. Ecco perché sono qui. Non credo di averlo superato. È una pillola amara da ingoiare per diverse ragioni. Ho quei giorni in cui penso perché sia capito a me. Poi mi dico: ‘Perché non a me? Chi altro, oltre me, lo merita?’. Nessuno di noi.