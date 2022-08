Joe E. Tata si è spento all’età di 85 anni: l’attore ha interpretato il proprietario del Peach Pit nella serie Beverly Hills 90210, Nat Bussichio, ed è apparso come volto ricorrente durante tutte le 10 stagioni della serie culto degli anni Novanta.

Joe E. Tata è stato il bonario Nat in 238 dei 293 episodi della serie, riprendendo il suo ruolo in un episodio del 2008 del sequel di CW 90210. A dare la notizia della sua dipartita è stato uno degli interpreti di Beverly Hills 90210, con un sentito tributo all’uomo e all’attore. Questo il lungo messaggio che gli ha dedicato Ian Ziering, interprete di Steve Sanders nella serie, ricordando anche altre recenti perdite nel cast tecnico.

Negli ultimi mesi abbiamo perso Jessica Klein, una delle scrittrici e produttrici più prolifiche di 90210, Denise Dowse, che interpretava la signora Teasley, e ora sono molto triste di dire che Joe E. Tata è morto. Joey era davvero un OG. Ricordo di averlo visto in The Rockford Files con James Garner anni prima che lavorassimo insieme su 90210. Era spesso uno dei cattivi in secondo piano nella serie originale di Batman. Una delle persone più felici con cui abbia mai lavorato, era generoso con la sua saggezza quanto lo era con la sua gentilezza. Sebbene il Peach Pit fosse un set 90210, spesso sembrava lo sfondo dello spettacolo di Joe E. Tata. Le storie dei giorni passati che avrebbe condiviso, le incredibili esperienze nell’industria dell’intrattenimento di cui faceva parte, ci avrebbero catturati tutti. Potrà essere stato sullo sfondo di molte scene, ma è stato una forza trainante, specialmente per noi ragazzi, su come apprezzare il dono che era 90210. Il mio sorriso si affievolisce oggi, ma crogiolarmi in bei ricordi lo sposta dai miei occhi al mio cuore dove sarà sempre. Le mie sincere condoglianze vanno alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutti gli altri a cui era caro.

Secondo Deadline a Joe E. Tata è stato diagnosticato il morbo di Alzheimer nel 2018 e sua figlia Kelly si stava occupando di lui, ma non sono state ufficializzate le cause del decesso.

Joe E. Tata non è stato solo il bonario proprietario della caffetteria di Beverly Hills in cui a turno un po’ tutti i protagonisti hanno lavorato, ma certamente con quel ruolo è diventato un volto familiare per tutte le generazioni che hanno amato la serie in anni diversi. Ha anche recitato in episodi singoli di Gomer Pyle, USMC, Hogan’s Heroes, Lost in Space, Mission: Impossible, Quincy ME, Wonder Woman, The A-Team e Hill Street Blues. Inoltre è apparso in un episodio del 2014 della commedia di Jennie Garth e Tori Spelling, protagoniste di Beverly Hills, Mystery Girls.

Continua a leggere su optimagazine.com