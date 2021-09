Shannen Doherty apparirà un film tv dedicato alla storia di una donna malata di cancro al seno: l’attrice di Beverly Hills e Streghe, che si è ammalata proprio di questo terribile male nel 2015 e ha scoperto una recidiva nel 2017, avrà un ruolo nel lungometraggio di Lifetime dal titolo List of a Lifetime.

Shannen Doherty apparirà nel film interpretato da Kelly Hu e Sylvia Kwan: la storia è quella di Brenda Lee (Hu), una donna la cui diagnosi di cancro al seno la spinge a cercare la figlia che ha dato in adozione decenni prima, Talia (Kwan). Dopo essersi ricongiunte, le due stilano una lista dei desideri da esaudire per Brenda, che nel frattempo trova conforto anche in un’inattesa relazione.

Shannen Doherty, oggi cinquantenne, partecipa al film conoscendo bene il dramma del cancro al seno. Presentando List of a Lifetime ha dichiarato di voler sensibilizzare il pubblico sull’argomento con la sua storia personale, fornendo anche un’immagine delle donne malate diversa dalla solita rappresentazione drammatica che ne fanno tv e cinema.

Sento di avere una responsabilità nella mia vita più pubblica, che separo dalla mia vita da attrice, nel parlare di cancro e forse educare di più le persone e far sapere agli altri che le persone con la fase 4 sono molto vive e molto attive. Mio marito dice che non diresti mai che ho il cancro. Non mi lamento mai davvero. Non ne parlo davvero. Fa parte della vita in questo punto.

Shanen Doherty è sposata con il fotografo Kurt Iswarienko dal 2011 e dal 2015 combatte contro il cancro al seno, che le è stato diagnosticato prima al terzo stadio e successivamente al quarto. Ad oggi non ha intenzione di pensare alla sua morte, come ha dichiarato accennando alla “lista dei desideri da esaudire” che la protagonista del film di Lifetime stila pensando di non avere abbastanza tempo per realizzarli.

Penso solo che una lista dei desideri sia strana nella mia situazione particolare perché significa che sto cercando di controllare le cose prima che arrivi la mia ora. Oggi vorrei non ci fosse una lista dei desideri perché penso che sarò la persona più longeva a combattere con il cancro. Se dovessi citare un desiderio, sarebbe solo vivere. Questa è l’unica cosa sulla mia lista a questo punto.

Il film di Lifetime è il primo incentrato sul cancro per Shannen Doherty, che nonostante la sua esperienza diretta ha assicurato di non aver “dovuto dare consigli a nessuno perché queste bellissime donne che hanno fatto un ottimo lavoro“.