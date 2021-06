L’ultima foto di Shannen Doherty, pubblicata sui social, sta facendo il giro del web. La Brenda Walsh di Beverly Hills 90210 si mostra, per la prima volta dopo aver finalmente vinto la sua battaglia contro il cancro al seno, in un’immagine al naturale, genuina e senza filtri. E condivide un messaggio riflessivo e positivo rivolto alle donne, invitandole ad accettarsi per quello che sono.

“Guardando dei film stasera ho notato che ci sono pochi personaggi positivi in cui possa rispecchiarmi”, ha scritto nella didascalia che accompagno lo scatto su Instagram. “Donne senza filtri, senza botox, senza ritocchi. Donne che accettano il loro viso e tutta l’esperienza vissuta. Io ho vissuto. E il mio volto riflette la mia vita”, ha continuato, riferendosi alla sua lunga lotta contro la malattia, scoperta nell’agosto del 2015. “Sono sopravvissuta a tanto, ma soprattutto al cancro. Mi accetto per quello che sono. Finalmente. Ho chiuso con la percezione di noi stesse che i magazine e Hollywood vogliono inculcarci. Voglio vedere donne come me. Donne come noi.”

Nel suo messaggio, Shannen Doherty ha finalmente accettato se stessa e abbracciato la sua condizione e il suo viso. Alcuni dei suoi colleghi e amici hanno concordato con l’attrice, supportando il suo forte pensiero contro il bisogno di apparire esteticamente perfetti. “Grazie. Abbiamo bisogno di più persone come te”, ha commentato Paulina Porizkova, la quale si era già espressa in merito all’argomento, esprimendo disapprovazione verso i canoni estetici imposti dall’industria hollywoodiana.

A loro si sono aggiunte l’attrice Selma Blair, l’ex collega di Beverly Hills 90210 della Doherty, Jennie Garth, e Sarah Michelle Gellar – amica intima di Shannen da oltre vent’anni.

La Doherty ha dovuto affrontare il ritorno del cancro lo scorso anno, quando ha annunciato di essere al quarto stadio. Nonostante tutto, l’attrice non ha mai perso la speranza, lottando con tutte le sue forze e lanciando messaggi positivi a chi, come lei, stava combattendo contro il suo stesso male. Ecco la foto di Shannen Doherty, come si mostra oggi: