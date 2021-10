Shannen Doherty continua a lavorare, nonostante il cancro al seno diagnosticato nel 2015 e ora arrivato al quarto stadio non le dia tregua. L’attrice che tutti ricordano come protagonista di Beverly Hills e Streghe affronta da anni una battaglia che ha voluto rendere pubblica, per sensibilizzare e normalizzare le conversazioni sull’argomento.

Negli ultimi anni Shannen Doherty è tornata anche a recitare col cast storico di Beverly Hills per il revival di Fox, dopo anni di dicerie sul fatto che avesse lasciato la serie originale in seguito a profondi contrasti dovuti al suo caratteraccio. Voci che l’avevano perseguitata anche durante l’addio a Streghe dopo la terza stagione e che le sono valse una cattiva reputazione a Hollywood.

Proprio quando è tornata in BH90210 Shannen Doherty ha dovuto affrontare di nuovo i gossip sul suo presunto carattere difficile e su supposti comportamenti fuori dalle righe. Avendo però ha una piattaforma social con cui poter replicare, parlando direttamente al pubblico, ha definito completamente fasulle quelle speculazioni della stampa, invitando i giornalisti a non sminuire la sua esperienza di donna sopravvissuta al cancro diffondendo le solite cattiverie sul suo conto. In quell’occasione si è definita “compassionevole e premurosa, multi sfaccettata e non qualcuno da incasellare“, rigettando facili etichette.

Ora Shannen Doherty è tornata sull’argomento in un’intervista a Variety, in cui racconta di essere impegnata in una terapia lunga ed impegnativa, di seguire protocolli rigidi e di voler continuare a lavorare finché il suo corpo glielo permetterà. E in merito alla sua reputazione, ha aggiunto che finalmente sente di avere una voce forte per poter affermare la sua verità anziché subire i gossip dei giornali, come ha fatto appunto in occasione del revival BH90210, respingendo le ennesime accuse di essere una persona problematica con cui lavorare.

Ero semplicemente così stanca. Sicuramente non l’avrei più permesso. È qualcosa che non permetterò più nella mia vita. E per quanto non sopporti i social media in una certa misura, capisco e apprezzo ciò che mi hanno permesso in quel momento. Per me essere in grado di affrontarlo immediatamente, dire la mia su questo e chiudere la questione è stata una cosa meravigliosa. Perché non è certo qualcosa che sono stato in grado di fare a vent’anni.

Shannen Doherty rimpiange di non aver potuto replicare all’epoca del suo controverso addio a Beverly Hills e pensa che, se avesse avuto la stessa opportunità allora, avrebbe stroncato le voci sul suo conto prima che diventassero opinione diffusa.

Credo di si. Se avessi avuto la piattaforma, lo avrei fatto. Forse non sarebbe stato così eloquente. E forse sarebbe stato una una stroncatura un po’ più forte, ma comunque una stroncatura. Ma sono molto dell’opinione che non puoi guardare indietro. Vai solo avanti.

Shannen Doherty è costantemente in terapia per mantenere le metastasi sotto controllo. La recitazione la aiuta a non pensare costantemente al cancro e a vivere una vita quanto più possibile normale. Tra le sue speranze per il futuro c’è riportare in scena il suo personaggio nel film Mallrats con un sequel.