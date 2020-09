Cast e personaggi di Mare Fuori sono pronti a conquistare il pubblico di Rai2 a partire da oggi, 23 settembre, e per tutto il mese prossimo. Un gruppo di ragazzi, un carcere minorile e un micromondo da scoprire e scrutare attraverso gli occhi dei giovani protagonisti ma anche degli adulti della serie a cominciare dalla protagonista, la direttrice, che avrà il volto di Carolina Crescentini. La sua avventura a capo di questo giovane cast inizia calandosi nei panni di Paola Vinci, la nuova direttrice dell’IPM. È di Ancona e non conosce la realtà di Napoli, ha un passato difficile che le ha lasciato un segno evidente visto che cammina con l’aiuto di un bastone, ma in questo nuovo mondo potrà riscoprire una parte di lei ormai sopita.

Cast e personaggi di Mare Fuori racconteranno la vita in questo carcere minorile a cominciare dalle storie di Filippo Ferrari (Nicolas Maupas) e Carmine Di Salvo (Massimiliano Caiazzo) due ragazzi che stavano percorrendo la retta via fino a quando un episodio non ha cambiato tutto. Il primo viene dalla Milano bene e sogna di fare il pianista mentre il secondo ha scelto un lavoro onesto per allontanarsi dalla malavita e dalle “radici” della sua famiglia. Entrambi si ritroveranno nella stessa cella dell’ Istituto di Pena Minorile a Napoli seppur per motivi diversi e un po’ indipendenti dalla loro volontà.

Nei primi due episodi scopriremo che Filippo, dopo una serata in discoteca a base di MDMA con i suoi amici, si ritrova in cima a una torre a sfidare il suo migliore amico in una prova di coraggio fino a quando quest’ultimo non muore cadendo e sul primo cade l’accusa di omicidio. Carmine, invece, usa le forbici da parrucchiere per uccidere uno dei ragazzi del clan rivale che stava tentando di violentare la sua fidanzata. Il loro destino sembra però essere diverso perché se il napoletano sembra conoscere bene alcune regole e certi meccanismi, Filippo è spaesato e in balia degli eventi e viene subito ribattezzato ’o Chiattillo (Il Signorino) dagli altri

ragazzi.

La vita di un ragazzo può cambiare drammaticamente in un istante. Ma anche da una cella di un carcere minorile è possibile tornare a vivere. E a sognare.

Ciro (Giacomo Giorgio), il boss dei detenuti, sembra incuriosito dal Chiattillo e in cambio dei suoi servizi gli offre la propria protezione mentre Carmine viene brutalmente malmenato da uno dei suoi scagnozzi, Pino (Ar Tem). Il comandante Massimo (Carmine Recano) non sembra preoccuparsi dell’accaduto perché sa bene che quando nuovi elementi si inseriscono ci sono le cosiddette scosse di assestamento in cui bisogna vigilare senza intervenire.

La direttrice, Paola Vinci, non è della stessa opinione e punisce i ragazzi ma le cose peggioreranno ancora quando Filippo, convinto di poter ottenere gli arresti domiciliari, rifiuta la protezione di Ciro e non esegue i suoi ordini. Sfortunatamente il magistrato non gliele concede e così il giovane è condannato a rimanere sotto lo stesso tetto delle persone che ha sfidato.

In cast e personaggi di Mare Fuori ci sono anche Gianni Cardiotrap (Domenico Cuomo), adolescente dall’aria innocente, ama la musica e sogna di diventare un cantante, è finito in prigione perché ha conosciuto la violenza dentro le mura domestiche; Tano ‘o Pirucchio (Nicolò Galasso) è il soldato fedele di Ciro; Totò (Antonio Orefice), adolescente chiacchierone e gregario; Milos (Antonio D’Aquino), uno zingaro sinti che procura a chi comanda quello che gli serve.

📸 MILOS 📸 Uno zingaro sinti che si barcamena tra i giochi di potere all’interno dell’IPM, procurando a chi comanda quello che gli serve. 📌 #MareFuori da mercoledì 23 settembre 21.20 #Rai2 pic.twitter.com/UgplxRW5lE — Rai2 (@RaiDue) September 20, 2020

Dall’altra parte ci sono le ragazze ovvero: Naditza (Valentina Romani), zingara stanziale a Napoli che preferisce la prigione alla sua famiglia; Viola (Serena De Ferrari), ragazza del Nord che ha commesso un delitto tanto feroce quanto immotivato; Serena (India Santella) è una ragazza introversa con un passato da tossicodipendente, è fragile e facilmente influenzabile; Silvia (Clotilde Esposito) è un’adolescente che ha fatto della seduzione la sua arte; Gemma (Serena Codato) è una ragazza di Rimini vittima di violenza.

📸 GEMMA 📸 È una ragazza di Rimini vittima di violenza. Il problema per lei è capire di non aver bisogno di un carnefice per sentirsi viva. 📌 #MareFuori da mercoledì 23 settembre 21.20 #Rai2 pic.twitter.com/mefyRDhEIj — Rai2 (@RaiDue) September 19, 2020

Infine, in cast e personaggi di Mare Fuori ci sono anche gli adulti. Insieme a Carolina Crescentini e Carmine Recano, ci saranno anche Beppe Romano (Vincenzo Ferrera) educatore dell’IPM; Liz (Anna Ammirati), agente penitenziaria che non riesce a non avere le sue preferenze tra i ragazzi; Lino (Antonio De Matteo) agente penitenziario spesso vittima delle richieste lecite e “non” dei detenuti; Gennaro (Agostino Chiummariello), agente con più anni di servizio alle spalle. Ha un approccio pratico e paterno con ciascun ragazzo.