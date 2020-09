I protagonisti di Mare Fuori occuperanno il prime time del mercoledì su Rai2 a partire dal 23 settembre. La coproduzione Rai Fiction e Picomedia, prodotta da Roberto Sessa con la regia di Carmine Elia, racconterà le loro storie in sei prime serate che toccheranno argomenti delicati e attuali che renderanno la serie un interessante esperimento tra minacce, amori, fughe, esami di scuola, partite di pallone, risse, cadute all’inferno e inaspettate resurrezioni, il tutto all’interno delle mura dell’IPM con le sue regole, le sue alleanze, le sue leggi.

I protagonisti di Mare Fuori sono davvero tanti ma, in particolare, i ragazzi che vedremo sul piccolo schermo sono alcuni volti nuovi che sicuramente convinceranno il pubblico di Rai2.

In particolare, i detenuti dell’Istituto Penitenziario Minorile sono:

Filippo Ferrari (Nicolas Maupas), un ragazzo della Milano bene con un futuro promettente da musicista. Commette un tragico errore e causa la morte di un suo amico ed è questo che lo porta in carcere a scontrarsi con una realtà tutta nuova; Carmine Di Salvo (Massimiliano Caiazzo), un adolescente appartenente a una nota famiglia camorrista, ma che sogna per sè un futuro onesto e che per questo viene chiamato ‘o Piecuro. Da vittima dei bulli, però, è finito in carcere per un gesto estremo che ne ha distrutto, almeno così pensa, il futuro; il giovane boss Ciro Ricci (Giacomo Giorgio) membro di una famiglia di camorristi e membro attivo. Per ambizione e carattere vuole affermarsi come boss anche fuori dal carcere.

A loro si aggiungono anche Edoardo Conte (Matteo Paolillo), condannato per spaccio è un ragazzo bello e pieno di vita. Ha una passione per le donne e nonostante la sua giovane età aspetta già un figlio. All’interno dell’IPM è il numero due di Ciro. Pino ‘o Pazzo (Ar Tem) è figlio unico di ragazza madre. È un cane sciolto e non appartiene a nessuna organizzazione criminale. Gianni Cardiotrap (Domenico Cuomo) è un adolescente dall’aria innocente ma finito in prigione per via della violenza conosciuta nelle mura domestiche; Tano ‘o Pirucchio (Nicolò Galasso) è il soldato fedele di Ciro; Totò (Antonio Orefice), un adolescente chiacchierone sempre dalla parte del più forte; Milos (Antonio D’Aquino), uno zingaro sinti che si barcamena procurando a chi comanda quello che gli serve.

