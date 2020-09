Finalmente un nuovo video della colonna sonora di Mare Fuori conferma la messa in onda della serie al mercoledì a partire dal prossimo 23 settembre. La data è ufficiale e può essere segnata in calendario da tutti coloro che attendono con ansia di vedere in tv Carolina Crescentini (in attesa della nuova stagione de I Bastardi di Pizzofalcone) ma, soprattutto, di conoscere questo micro mondo del carcere minorile tra storie di violenza e di speranza. La stessa attrice ha rivelato di essere rimasta molto colpita sia dal lavoro del giovane cast che ha lavorato al suo fianco ma anche commossa dai temi trattati, piacerà anche al pubblico?

Lo scoglio da superare sarà quello di una serata complicata che vede in onda su Canale5 una delle ultime puntate della nuova edizione di Temptation Island (al via il 9 settembre) che proprio nei mesi scorsi ha chiuso battendo ogni record nonostante la veneranda età.

Mare Fuori, diretta da Carmine Elia, è una delle fiction Rai che hanno subito slittamenti a causa della pandemia e anziché andare in onda la scorsa primavera, lo farà proprio questo autunno a partire dal 23 settembre per raccontare la storia di quattro ragazzi che stanno scontando la loro pena in un carcere minorile di cui sarà proprio la protagonista che avrà il volto di Carolina Crescentini a tenere le redini.

Ecco il video della colonna sonora che annuncia la messa in onda dal 23 settembre:

🎶 “Nun te preoccupa’ guaglione ce sta 'o mar for” 🎶 🌊 🔥 Fa così la musica di #MareFuori 👉 da mercoledì 23 settembre #Rai2 pic.twitter.com/LtZEOXDbr1 — Rai2 (@RaiDue) September 2, 2020

Il pubblico avrà modo di conoscere Filippo (Nicolas Maupas), ragazzo di buona famiglia che ha ucciso per sbaglio il suo migliore amico durante una serata in giro a fare selfie un po’ “pericolosi”; Carmine (Massimiliano Caiazzo), considerato da tutti un criminale annunciato; Edoardo (Matteo Paolillo), piccolo boss in procinto di diventare un giovane padre, e Ciro (Giacomo Giorgio) che sogna di diventare capo indiscusso della criminalità della città di Napoli. Il loro percorso di vita, però, potrà cambiare proprio all’interno del carcere e grazie a Paola Vinci, la direttrice dell’Istituto, l’educatore Beppe e il comandante di polizia Massimo (Carmine Recano), pronti a punirli, seguirli ed essere loro amici quando necessario.

Mare Fuori è composta da 12 episodi è andrà in onda in sei serate diverse e verrà trasmessa su Rai 2 e su RaiPlay.