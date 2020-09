Station 19 è tornato in produzione a settembre per la quarta stagione, attenendosi a rigidi protocolli anti-contagio per la sicurezza dei lavoratori, ma le riprese della serie sono state interrotte pochi giorni dopo.

In questo caso non c’entrano i contagi da COVID-19, come avvenuto per altre produzioni fermate da singoli casi di positività tra il cast o gli addetti ai lavori, ma un’emergenza ambientale che sta devastando la California meridionale.

Gli incendi che si sono intensificati in maniera preoccupante dal 15 agosto hanno fatto già 26 morti e oltre 6.500 strutture distrutte. I vigili del fuoco – quasi 19.000 quelli schierati dal piano antincendi californiano – continuano a combattere da oltre un mese contro le fiamme e ancora al 21 settembre erano impegnati nel contenimento di 27 grandi incendi nelle aree boschive di diverse contee dello Stato, oltre ad altri piccoli focolai estesi a macchia d’olio.

Paradossalmente, cisto che stiamo parlando di vigili del fuoco anche nella finzione, la situazione ha reso impossibile la prosecuzione delle riprese di Station 19, la cui première della quarta stagione è prevista il 12 novembre su ABC insieme alla diciassettesima di Grey’s Anatomy. L’attore Jason George, che interpreta il pompiere Ben Warren nella serie sui vigili del fuoco di Seattle (girata però a Los Angeles), ha fatto sapere che il fumo ha reso impossibile girare in esterno perché ha compromesso la salubrità dell’aria.

Partecipando all’evento benefico Day of Giving della ABC con la Croce Rossa, per raccogliere fondi destinati proprio ai soccorsi antincendio, George ha rivelato che la produzione di Station 19 4 si è fermata già durante le riprese della première di stagione.

Abbiamo dovuto interrompere la produzione. Stiamo girando un po’ di più fuori, i nostri primi due episodi hanno più scene esterne e abbiamo dovuto chiudere perché la qualità dell’aria era pessima.

L’attore ha anche aggiunto che la stagione in lavorazione non avrà soltanto un registro drammatico, perché proprio a causa dell’isolamento a cui sono condannate molte persone per via del Coronavirus e dell’emergenza incendi si cercherà di confortare il pubblico con “molta più gioia e umorismo in questa stagione, quindi penso che le persone apprezzeranno“.

Il primo episodio di Station 19 4 sarà ancora una volta un crossover con la serie madre da cui deriva, Grey’s Anatomy, che debutta con uno speciale di due ore in cui sarà affrontato il tema della pandemia.