Grey’s Anatomy 19×01 e Station 19 6×01 debuttano il 6 ottobre su ABC, ancora una volta con un crossover in cui la trama dello spin-off si prolunga parzialmente entro i confini di quella del medical drama. Le due serie prodotte dalla ShondaLand di Shonda Rhimes tornano nel giovedì di ABC e saranno successivamente distribuite in Italia su Disney+, che non ha ancora comunicato una data d’esordio per le nuove stagioni.

Grey’s Anatomy 19×01 e Station 19 6×01, come da tradizione, vanno a braccetto nella programmazione americana: le due serie ambientate nello stesso microcosmo narrativo vanno in onda una dopo l’altra. Nell’ordine, lo spin-off Station 19 precede la serie madre Grey’s Anatomy, ora rispettivamente giunte alla sesta e alla diciannovesima stagione. Nello specifico, stavolta a dettare la linea temporale sono i fatti avvenuti nel finale di stagione di Grey’s Anatomy 18: da quel momento, dopo le dimissioni di Bailey, la pausa sabbatica di Webber e la fuga all’estero di Owen con Teddy, sono passati sei mesi e l’ospedale vive una rinascita insperata, mentre affronta le conseguenze dell’emergenza raccontata nella première di Station 19 6.

Ecco le trame di Grey’s Anatomy 19×01 e Station 19 6×01, nell’ordine in cui saranno trasmessi da ABC il 6 ottobre.

Station 19 6×01 – Twist and Shout

L’equipaggio della Stazione 19 entra in azione mentre un violento tornado si abbatte su Seattle. In mezzo al caos, la squadra fa una scoperta scioccante sepolta sotto un albero, e l’istinto di primo soccorritore di Travis prende il sopravvento durante un evento politico.

New season of #Station19, new forces of nature to go up against. Don't miss the premiere, Thursday, Oct 6 on ABC and Stream on Hulu. pic.twitter.com/FUlpfMeNXq — Station 19 (@Station19) September 15, 2022

Grey’s Anatomy 19×01 – Tutto è cambiato

Dopo sei lunghi mesi, il Grey Sloan Memorial ha ripristinato il suo programma di specializzazione. Un gruppo di giovani stagisti talentuosi e ambiziosi è stato reclutato mentre i chirurghi presenti lavorano per riportare il programma al suo antico splendore. Meredith, che funge ancora da capo ad interim, vede Nick per la prima volta da quando ha rifiutato la sua offerta di trasferirsi in Minnesota. Nel frattempo, Bailey dice a Richard che non è pronta per tornare al lavoro; Levi trova il coraggio di dare una notizia deludente a Jo, e le cose si complicano quando Link si rende conto di aver già incontrato una degli stagisti. Con l’aiuto di Amelia e Maggie, i nuovi dottori vengono lanciati nel loro primo giorno di lavoro affrontando gli infortuni causati da un recente tornado.

Grey’s Anatomy 19×01, scritto da Krista Vernoff e diretto da Debbie Allen, e i 7 successivi episodi della stagione vedranno ancora la presenza in scena di Ellen Pompeo nei panni di Meredith Grey, dopodiché l’attrice lascerà la serie per dedicarsi ad un nuovo progetto Hulu ispirato ad un vero caso di cronaca. Tornerà nel finale di stagione, lasciando il timone della trama agli altri veterani e alle new entry chiamate ad interpretare la nuova classe di tirocinanti, cui si aggiunge il ritorno di Kate Walsh nei panni di Addison Montgomery.

