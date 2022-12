Station 19 e Grey’s Anatomy 19 non vanno in onda oggi su Disney+. I fan sono destinati a rimanere incollati allo schermo in attesa dei nuovi episodi ma il loro giorno fortunato non è questo mercoledì. Proprio in virtù delle vacanze ‘natalizie’ già iniziate, Station 19 e Grey’s Anatomy 19 non vanno in onda oggi, 14 dicembre, proprio perché gli ultimi episodi andati in onda negli Usa sono quelli che abbiamo visto la scorsa settimana.

Come ogni anno, infatti, il network americano ha previsto una lunga vacanza natalizia e proprio nel midseason finale della scorsa settimana tutto si è concluso con un crossover tra Station 19 6 e Grey’s Anatomy 19 e per il resto dovremo attendere un po’.

La sesta stagione di Station 19 ha debuttato il 6 ottobre scorso andando in onda proprio al giovedì, fermandosi poi lo scorso 10 novembre 2022 all’episodio numero 6, quando vedremo l’episodio numero 7 quindi? La programmazione della serie riprenderà il prossimo 23 febbraio 2023 sempre su ABC e poi anche su Disney+ per la gioia del pubblico italiano ma non prima del marzo 2022.

Stessa cosa vale per Grey’s Anatomy 19 che non va in onda oggi su Disney+ e non sarà disponibile nemmeno nei prossimi giorni visto che il medical drama ha salutato il pubblico lo scorso novembre e tornerà in onda il 23 febbraio 2023, salvo cambiamenti. A quel punto il pubblico dovrà iniziare a fare a meno di Ellen Pompeo alias Meredith Grey che sarà sempre meno protagonista della serie che lei stessa ha reso famosa in tutto il mondo, come saranno i nuovi episodi e come reagirà il pubblico dopo il midseason finale della scorsa settimana?