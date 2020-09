Slittato in palinsesto a causa della pandemia che ha ritardato le riprese, l’appuntamento con Grey’s Anatomy 17 e Station 19 4 è per il prossimo novembre. ABC ha annunciato la data della première delle due serie prodotte dalla ShondaLand di Shonda Rhimes e guidate dalla showrunner Krista Vernoff: il medical drama e sul suo spin-off debuttano giovedì 12 novembre in prima serata su ABC con un ennesimo crossover.

Inoltre Grey’s Anatomy 17 avrà una premiere di stagione della durata di due ore dopo il primo episodio della stagione 4 del suo spin-off, per un totale di tre ore dedicate al cosiddetto TGIT (Thank God It’s Thursday), il giovedì del palinsesto ABC dedicato alle serie ShondaLand.

Anche stavolta, come spesso accaduto nella precedente stagione, le trame delle due serie si integreranno in un racconto parallelo: Grey’s Anatomy 17 e Station 19 4 partiranno con un evento crossover ambientato durante la pandemia di Coronavirus. Come precedentemente annunciato dall’attore Giacomo Gianniotti, infatti, la trama del medical drama partirà con un salto temporale rispetto al finale della stagione precedente per ritrovarsi nel pieno dell’emergenza Covid.

Confermata anche la disposizione delle due serie in palinsesto: Station 19 4 andrà in onda prima di Grey’s Anatomy 17, sempre per favorire l’integrazione delle trame, con casi che verranno presi in carico prima dai soccorritori della stazione dei pompieri e poi dai medici del Grey Sloan Memorial Hospital.

Insieme all’annuncio della data di debutto di Grey’s Anatomy 17 e Station 19 4, sono stati diffusi anche i poster promozionali delle nuove stagioni.





Karey Burke, Presidente di ABC Entertainment, ha commentato così l’annuncio che completa il palinsesto della rete.

Il nostro programma autunnale è ora completo con una scaletta dinamica di serie drammatiche nuove e di ritorno. Dagli spettacoli preferiti dai fan come Grey’s Anatomy e The Good Doctor al nuovo emozionante dramma Big Sky di David E. Kelley, la nostra forza è nella nostra narrazione e non potremmo essere più emozionati nel portare queste serie avvincenti ai nostri spettatori.

L’8 settembre sono iniziate le riprese di Grey’s Anatomy 17 a Los Angeles, con la dedica della protagonista Ellen Pompeo a tutti gli operatori sanitari e a coloro che hanno dato la vita nella lotta al Coronavirus.

Anche la quarta stagione di Station 19 affronterà il tema della pandemia, ma ripartirà dalla notizia shock del finale di stagione precedente, ovvero la scoperta che la madre presunta morta di Andy, Elena, è in realtà viva.

In Italia Grey’s Anatomy 17 e Station 19 4 non hanno ancora una data d’uscita, ma considerando il debutto il 12 novembre su ABC potrebbero arrivare su Fox tra fine 2020 e inizio 2021. Le stagioni 1-14 di Grey’s anatomy sono disponibili in streaming su Amazon Prime Video per gli abbonati al servizio Prime.