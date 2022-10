Station 19 6 subisce le esigenze narrative di Grey’s Anatomy 19: per mantenere una contemporaneità nella narrazione di entrambe le serie, anche lo spin-off è partito con un salto temporale di sei mesi, mettendosi al passo con il format da cui prende le mosse.

La premiere di Station 19 6, che ha debuttato lo scorso 6 ottobre su ABC insieme a Grey’s Anatomy 19, ha visto la sequenza temporale riprendere sei mesi dopo gli eventi del finale della scorsa stagione. Gli spettatori si sono ritrovati ad assistere al ritorno di Andy (Jaine Lee Ortiz) alla sua originaria caserma dei pompieri dopo la chiusura della Stazione 23, ma affinché possa occupare un incarico alla Stazione 19, qualcuno dovrebbe lasciarle il suo posto. Successivamente viene rivelato che Jack (Grey Damon) ha lasciato la sua posizione per affrontare i problemi della sua famiglia, spalancando di fatto le porte al reinserimento di Andy.

La showrunner di Station 19 6 Krista Vernoff ha spiegato a Variety, a ridosso del debutto della stagione, la scelta obbligata di inserire il salto temporale di Grey’s Anatomy (oggetto di un tentativo di reboot con la stagione 19) anche nello spin-off, accennando a come verrà gestito il vuoto di sei mesi nella sceneggiatura.

Ci sono piccoli dialoghi durante la stagione che parlano di quello che è successo nel frattempo, ma abbiamo dovuto semplicemente fare quel salto in avanti perché cerchiamo di mantenere Station sulla stessa linea temporale di Grey’s Anatomy . È semplicemente uno di quei salti che speriamo facciano gli spettatori, e sono sicura che ci saranno sempre domande da parte dei nostri spettatori appassionati su cosa è successo in quei sei mesi. Ma non so se forniremo molte risposte.

Insomma resteranno alcuni non detti in Station 19 6 a causa del balzo in avanti dovuto all’esigenza di mantenere una continuità con Grey’s Anatomy. D’altronde, quasi ogni settimana la trama del dramma dei pompieri finisce per riversarsi tra le corsie dell’ospedale, con gli stessi eventi trattati prima dal punto di vista dell’emergenza sul campo e poi come casi medici. Mentre Grey’s Anatomy 19 debutta il 2 novembre in Italia su Disney+, Station 19 6 non ha ancora una data d’uscita sulla piattaforma.

