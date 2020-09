Grey’s Anatomy 17 non avrà solo l’inedito compito di raccontare una pandemia mentre è ancora in corso: insieme alla stretta attualità, tra le corsie del Grey Sloan Memorial Hospital troveranno spazio anche le vicende personali dei medici, che avranno il compito di alleggerire una trama resa drammatica dalla volontà di omaggiare gli eroi della lotta al Coronavirus.

Come ha anticipato la showrunner Krista Vernoff, accanto al racconto di come medici e operatori sanitari hanno affrontato e stanno ancora fronteggiando la pandemia negli Stati Uniti, ci saranno le storyline personali a fare da contraltare alla gravità dell’ambientazione generale. L’obiettivo sarà mantenere una certa leggerezza nel racconto, ma questo non vuol dire che non ci siano storie drammatiche anche negli intrighi tra camici blu.

Ecco, sulla base delle anticipazioni raccolte finora, le 5 storyline principali della nuova stagione, che partirà con un salto temporale per proiettare i medici in piena pandemia: Grey’s Anatomy 17 debutta, insieme a Station 19 4, il 12 novembre su ABC (e solo in seguito in Italia su Fox).

Il triangolo amoroso di Tom-Teddy-Owen

La sedicesima stagione si è conclusa con Owen che dà buca a Teddy la sera delle nozze, dopo aver scoperto il suo tradimento con Tom: questa vicenda sarà certamente cruciale in Grey’s Anatomy 17, tanto che la stagione partirà proprio con un confronto tra i due e un “ti amo” da parte della Altman che sembra implorare il perdono del compagno e padre di sua figlia. Ma considerando il salto temporale, quella scena che appare nel teaser promo potrebbe essere un flashback: come sarà andata a finire nel frattempo? Owen avrà perdonato Teddy – da fedifrago qual è stato in passato – o la loro storia è irrimediabilmente compromessa? E dopo aver scoperto che Teddy ha avuto una storia omosessuale in passato, il suo orientamento sessuale sarà ancora indagato in questa stagione?

DeLuca e il problema della salute mentale

Come ha già accennato il finale di Station 19 3, ad Andrew DeLuca sarà diagnosticato un disturbo bipolare della personalità: a dichiararlo nello spin-off è stata sua sorella Carina, anticipando ciò che probabilmente il pubblico avrebbe visto nel finale della sedicesima stagione se il lockdown non avesse interrotto le riprese. La sua trama servirà ad affrontare il tema della salute mentale, già trattato in passato con il personaggio della Bailey in preda a disturbi ossessivo-compulsivi. Stavolta si potrebbe esplorare il bipolarismo e le sue conseguenze non solo sulla persona ma sulla carriera professionale.

Il futuro di Jo

Dopo l’addio tremendo di Alex, che l’ha lasciata con una lettera sostenendo di amarla ma di amare di più la sua ex Izzie e i loro figli nati dalla fecondazione assistita, Jo troverà nella carriera di neo-strutturata la forza di ritrovare se stessa. E sicuramente non resterà a lungo senza l’amore. L’attrice Camilla Luddington ha promesso scintille per la nuova stagione e il suo personaggio sarà sicuramente uno di quelli più aperti alle novità, probabilmente con una storia dal tono più leggero visti i tanti drammi affrontati finora, dallo shock di incontrare la sua madre biologica scoprendo di essere vittima di uno stupro al matrimonio lampo con Karev finito senza nemmeno un confronto faccia a faccia.

Amelia e Link e il loro bambino

La nota più tenera del finale della sedicesima stagione è stata certamente la nascita del figlio di Amelia e Link: il nome del piccolo sarà svelato in Grey’s Anatomy 17 (avrebbe dovuto essere ufficializzato negli episodi restanti e non realizzati della scorsa stagione), ma di sicuro non si chiamerà Derek come il defunto fratello della Shepherd. La loro storia è al momento la più fresca e coinvolgente della serie.

Il triangolo amoroso Meredith-DeLuca-Hayes

Il finale della scorsa stagione ha plasticamente disegnato il triangolo amoroso che continueremo a vedere in Grey’s Anatomy 17 tra Meredith, DeLuca e il nuovo arrivato Cormac Hayes: il fatto che l’attore Richard Flood sia diventato un personaggio regolare della prossima stagione la dice lunga sul fatto che avrà molto da spartire con Meredith, mentre quest’ultima cercherà di aiutare DeLuca ad affrontare i suoi problemi di salute. Lo stesso Flood ha già annunciato che Grey’s Anatomy 17 esplorerà ulteriormente il passato drammatico del suo personaggio. La ricerca di un amore profondo per Meredith dopo Derek sembra ancora lontana da un approdo. E dire che la storia con Nathan Riggs (Martin Henderson) aveva fatto passi da gigante prima di essere affossata nella quattordicesima stagione. Ora le due alternative per la Grey non sembrano avere lo stesso fascino né la stessa capacità di coinvolgere il pubblico.