Anche oggi 22 settembre ci sono segnali significativi ed importanti per gli utenti Xiaomi e Redmi impazienti di testare l’aggiornamento con MIUI 12. In particolare, abbiamo segnalazioni e feedback ufficiali che consentono di aggiornare il bollettino che ho condiviso con voi nei giorni scorsi. Cerchiamo dunque di fare chiarezza e di analizzare lo scenario che si sta configurando anche qui in Italia nello scorcio finale del 2020, secondo le indicazioni reperite poco fa in rete.

Le ultime su MIUI 12 per nuovi Xiaomi e Redmi da aggiungere alla lista

La prima notizia che voglio condividere con voi arriva direttamente da una fonte come Piunika Web, sempre sul pezzo con gli aggiornamenti riguardanti device Xiaomi. In particolare, un moderatore del forum Mi ha affermato che l’aggiornamento MIUI 12 per Redmi Note 9S dovrebbe arrivare a breve. Una svolta a livello globale per un device solo sulla carta secondario, da quando il dispositivo ha ricevuto l’aggiornamento beta stabile in India, dove viene venduto come Redmi Note 9 Pro.

Ancora più avanzati i lavori per Xiaomi Mi Note 3, se pensiamo che in questo caso l’aggiornamento risulta ormai in distribuzione a livello globale nella sua versione definitiva. Anche questa notizia ha un elevato contenuto simbolico, alla luce della commercializzazione del dispositivo che risale addirittura al 2017. A tal proposito, dovremmo avere segnali concreti di disponibilità dell’upgrade anche in Italia nel giro di pochi giorni. Staremo a vedere se ci saranno riscontri da parte del pubblico di casa nostra utili per confermare la notizia.

Anche a voi è arrivato l’aggiornamento con MIUI 12 su Xiaomi e Redmi? Quale è stato l’impatto del pacchetto software? Fateci sapere con un commento a seguire, in attesa che l’upgrade sia distribuito su larga scala a bordo di tutti i modelli compatibili. Anche quelli in commercio in Europa.