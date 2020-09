Arrivano ulteriori indicazioni, questa volta dall’India, a proposito della distribuzione del tanto atteso aggiornamento con MIUI 12 per tanti Xiaomi in circolazione. Come se non bastasse il bollettino che ho portato alla vostra attenzione pochi giorni fa, oggi 18 settembre occorre esaminare con attenzione quanto avviene all’estero, anche perché le strategie del produttore sono globali ed il tutto ha per forza di cose un’incidenza anche sul pubblico italiano.

Gli smartphone Xiaomi in prima fila su MIUI 12 il 18 settembre

Nello specifico, occorre partire dal presupposto che l’aggiornamento globale MIUI 12 per le varianti globale e indiana dovrebbe essere rilasciato nei prossimi 15 giorni, stando almeno a quanto riportato in queste ore da una fonte come Trak.in. La medesima patch per Redmi Note 7 e Redmi Note 7S è attesa nello stesso periodo, a testimonianza del fatto che il mese di agosto sarà molto caldo per questo produttore, come del resto si vocifera da un po’ di tempo a questa parte.

Detto questo, le novità odierne in ottica MIUI 12 investono i vari Xiaomi Mi Note 10, Mi Note 10 Pro, Mi 8 Lite, POCO F2 Pro e Poco F1. A tal proposito, la fonte ha aggiunto anche un dettaglio più specifico a proposito delle caratteristiche dell’aggiornamento in questione, aggiungendo che le tanto chiacchierate icone di animazione saranno disponibili solo per Mi 10, Poco F2 Pro, Poco F1 e Redmi Note 8 Pro.

Occhio poi alla famiglia Redmi, in virtù del fatto che qui sono stati coinvolti prodotti come Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8, Redmi Note 7, Redmi Note 6 Pro, Redmi Note 5, Redmi 9, Redmi 8, Redmi 8A, Redmi 8A Pro, Redmi 7 e Redmi 7A. Come sempre, ribadiamo che vi terremo costantemente aggiornati, qualora dovessero emergere ulteriori novità a proposito delle mosse di Xiaomi su MIUI 12.