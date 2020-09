Sandition approda in prima visione in Italia su LaF, la tv di Feltrinelli disponibile al canale 135 di Sky. La serie in costume è l’adattamento del romanzo omonimo e incompiuto di Jane Austen, ampliato dalla penna di Andrew Davis che a partire dagli undici capitoli del manoscritto ha poi creato una sceneggiatura in gran parte originale.

Interpretata da Rose Williams e Theo James nei ruoli principali, Sandition è la storia di una classica eroina alla Austen, Charlotte Heywood, una ragazza volitiva e di buon cuore, schietta e anticonformista, che cerca di trovare la sua affermazione sociale nella nuova località balneare omonima durante l’era della Reggenza, in un periodo di grandi cambiamenti sociali. Tra intrighi e lotte di classe, avventure sorprendenti e pretendenti tra cui destreggiarsi, la protagonista si muove con curiosità e paura in una realtà che appare sull’orlo di un cambiamento radicale.

Il cast principale della serie è composto da Rose Williams nel ruolo della vivace Charlotte Heywood, Theo James nel ruolo dell’affascinante e scontroso Sidney Parker, Kris Marshall nel ruolo del fratello maggiore di Sidney, l’imprenditore Tom Parker, Kate Ashfield nel ruolo di Mary Parker, Crystal Clarke nel ruolo di Georgiana Lambe, Turlough Convery nel ruolo di Arthur Parker, Anne Reid nel ruolo di Lady Denham e Jack Fox nel ruolo di Sir Edward Denham.

Anne Reid (Lady Denham)

Crystal Clarke (Georgiana Lambe)

Kris Marshall (Tom Parker)

Theo James (Sidney Parker)

Rose Williams (Charlotte Heywood)

Trasmessa per la prima volta su ITV nel Regno Unito nell’estate 2019 e su PBS negli Stati Uniti nel gennaio di quest’anno, la serie in otto parti debutta in Italia venerdì 18 settembre e proseguirà per quattro settimane su LaF in prima serata.

Il primo episodio di Sandition contiene quasi tutto il materiale scritto da Jane Austen per il suo romanzo rimasto incompiuto a causa della sua morte avvenuta nel 1817. A partire dai personaggi e dall’ambientazione che la scrittrice aveva dato alla sua ultima opera, la trama viene completata in modo originale dalla sceneggiatura di Andrew Davies, esperto di adattamenti di grandi classici della letteratura internazionale in quanto già sceneggiatore delle miniserie Guerra e Pace, I Miserabili e Orgoglio e Pregiudizio, capolavoro assoluto della stessa Austen.

Nonostante sia frutto di un lavoro di scrittura quasi del tutto originale, e quindi potenzialmente in grado di proseguire con altre stagioni, Sandition è stata cancellata al termine della prima. Il finale della serie, molto lontano dal classico lieto fine che la Austen avrebbe presumibilmente riservato ai suoi personaggi, sembrava fosse scritto per aprire le porte ad un nuovo capitolo di Sandition, ma ITV ha deciso di non rinnovarla.

Ecco le trame dei primi due episodi di Sandition, in onda su laF venerdì 18 settembre in prima serata.

Un incidente d’autobus presenta Charlotte alla famiglia Parker, che la invita ad andare con loro nella località balneare di Sanditon. Charlotte non si fa sfuggire l’occasione, ma presto scopre che gli…

Charlotte rimane confusa dall’incontro con Sidney, il figlio dei Parker. L’arrivo della signorina Lambe a Sanditon non passa inosservato ed esplodono delle tensioni durante il pranzo di Lady Denham…