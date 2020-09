Euphoria 2 e Succession 3 sarebbero dovute uscire il prossimo anno, ma entrambe, causa Covid-19, subiranno dei ritardi di produzione. Le due serie, fresche di Emmy Award (la prima ha vinto nella categoria miglior attrice protagonista, la seconda miglior serie drammatica), non vedranno la luce molto presto.

Casey Bloys, presidente del network HBO, ha aggiornato lo stato dell’arte di Euphoria 2 e Succession 3. La seconda stagione del teen drama con Zendaya doveva entrare in produzione già a marzo 2020 ma, a causa della pandemia di Covid-19, le riprese sono state sospese a data da destinarsi. Ora Bloys ha dichiarato a Deadline che il set di Euphoria 2 potrebbe riaprire a inizio 2021. Intanto, la HBO sta pensando di iniziare le riprese di Succession 3 nel tardo autunno. In entrambi i casi, la messa in onda è prevista solo nel 2021.

Bloys ha confermato che per aiutare i fan durante la lunga attesa, la HBO ha in programma un episodio speciale a tema Covid. Forse lo stesso di cui Zendaya aveva già parlato nel corso del programma di Jimmy Kimmel Live andato in onda ad agosto. L’attrice e cantante lo aveva definito una sorta di episodio “ponte” tra la prima e la seconda stagione. “Non so davvero come descriverlo, ma è un episodio che possiamo fare con un numero limitato di persone in un ambiente più sicuro, quindi abbiamo qualcosa su cui contare finché non saremo in grado di girare la seconda stagione”.

Just witnessed history.



Congratulations to @zendaya of @euphoriahbo on her #Emmys win for Outstanding Lead Actress in a Drama Series. pic.twitter.com/LWUJIjhg92 — HBO (@HBO) September 21, 2020

Per quanto riguarda Succession, che ha fatto incetta di Emmy in quest’edizione, Jeremy Strong (vincitore della statuetta come miglior attore protagonista) ha fornito qualche dettagli sull’inizio delle riprese della terza stagione. “Credo che cominceremo a girare qualcosa questo autunno o in inverno, non appena la situazione sarà più sicura, e so che ci stanno lavorando. Io di certo sono pronto a tornare.”

Le parole di Strong trovano conferma in quelle del creatore di Succession, Jesse Armstrong, che lo scorso mese dichiarò che la produzione era al lavoro per riportare tutto il cast sul set prima di Natale. Anche Brian Cox, vincitore del Golden Globe per il ruolo del patriarca Logan Roy, è dello stesso parere: “È tutto in sospeso, ma siamo tutti pronti a girare, siamo in attesa. Abbiamo dei produttori eccezionali, ma cominceremo quando ci sarà il massimo della sicurezza sul set.”