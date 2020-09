Un successo prevedibile per Succession agli Emmy 2020, serie di punta di HBO che ha entusiasmato il pubblico e la critica. Nella 72esima edizione, caratterizzata dalla pandemia di Covid-19, lo show creato da Jesse Armstrong si è portato a casa quattro premi, a fronte delle dieci candidature.

Da miglior serie drammatica a miglior attore protagonista (Jeremy Strong), Succession si conferma erede de Il Trono di Spade in quanto premiazioni; e siamo sicuri che il prossimo anno farà di nuovo incetta di awards.

Brian Cox, interprete del patriarca della famiglia Roy in Succession, aveva già vinto il Golden Globe quest’anno, quindi il candidato ideale all’Emmy 2020 era Jeremy Strong, che ha rispettato i pronostici. Nel suo discorso di ringraziamento, rigorosamente da casa e in collegamento con la cerimonia condotta da Jimmy Kimmler, l’attore ha ringraziato tutti non nascondendo l’emozione.

“Devo ringraziare le persone che sono state al mio fianco, che hanno creduto in me, che hanno reso possibile una cosa del genere che sembrava impossibile per me.” Jeremy Strong gareggiava per l’Emmy 2020 insieme a una categoria molto competitiva: Jason Bateman (Ozark); Sterling K. Brown (This Is Us); Steve Carell (The Morning Show); Brian Cox (Succession) e Billy Porter (Pose).

Ecco il video completo con i ringraziamenti di Jeremy Strong:

“Davvero un bel momento ed è triste non poter essere con tutto il cast e la crew per condividere con loro la mia felicità”, ha dichiarato invece il creatore in collegamento con la cerimonia. Nello stesso momento sono state mostrate immagini di vari membri del cast (tra cui l’attrice Sarah Snoock, candidata come miglior interprete non protagonista) che aveva in mano un Emmy fatto di carta. Armstrong ha approfittato per lanciare qualche frecciatina a chi di dovere: “Niente grazie al virus che ci ha tenuto lontani, niente grazie al Presidente Trump che sta facendo casini.”

Succession ha vinto anche l’Emmy come miglior regia (episodio Hunting) e miglior sceneggiatura per il finale della seconda stagione.