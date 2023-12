Pubblica l’album Dentro e si esibisce allo Stadio Olimpico di Roma il 9 giugno 2023, realizzando uno dei suoi sogni più grandi. Poi vola a Sanremo. Adesso sono stati annunciati i concerti di Gazzelle nel 2024, dopo la partecipazione al Festival della Canzone Italiana nella categoria dei Campioni.

Per Gazzelle, quello di Sanremo 2024 è un vero e proprio debutto. L’artista infatti non era mai stato in gara prima di questo momento, né ospite sul palco del Teatro Ariston. Il 2024 inizierà per Gazzelle con un inedito da presentare in Riviera, in occasione della nuova edizione della manifestazione musicale per eccellenza in Italia e l’ultima edizione in mano ad Amadeus.

Comunque vada, Gazzelle ha già un fitto tour in programma a partire da marzo. La prima data nota al momento è quella di Padova, all’Arena Spettacoli Padova Fiere, attesa per l’8 marzo.

Si va avanti fino ad aprile con due date ad Assago (Milano) e concerti a Eboli, Bari, Firenze, Casalecchio di Reno e Torino. Anche nella sua Roma, Gazzelle suonerà per due sere, al Palazzo dello Sport.

I concerti di Gazzelle nel 2024

8 marzo 2024 || Padova @ Arena Spettacoli Padova Fiere

12 marzo 2024 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum

13 marzo 2024 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

16 marzo 2024 || Eboli (SA) @ PalaSele

17 marzo 2024 || Bari @ PalaFlorio

21 marzo 2024 || Firenze @ Nelson Mandela Forum

24 marzo 2024 || Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

3 aprile 2024 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

4 aprile 2024 || Roma @ Palazzo dello Sport

7 aprile 2024 || Torino @ Pala Alpitour

Biglietti in prevendita su TicketOne e punti vendita autorizzati.