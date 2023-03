Il nuovo singolo di Gazzelle è Idem. Il cantautore romano aveva già inoculato hype ai suoi fan postando una clessidra nelle storie di Instagram per lasciare intendere che presto ci sarebbero state novità.

Gazzelle ritorna con un singolo che segue Non Lo Dire A Nessuno, e nella grafica di Idem riprende lo stile del brano precedente con il titolo della canzone impresso a mano con caratteri di colore verde. Il nuovo singolo di Gazzelle sarà fuori venerdì 10 marzo. Per il momento non è dato sapere se Idem sia l’anticipazione di un nuovo album, ma il 2023 è appena iniziato.

Con Non Lo Dire A Nessuno Flavio Bruno Pardini – questo il nome del cantautore – ha ripreso il suo classico sound un po’ decadente come il post punk e un po’ animoso come ci insegnano i grandi del cantautorato. Sua peculiarità è raccontare la parte più tormentata dell’amore senza troppe metafore né giochi di parole.

Il 2023 di Gazzelle è anche l’anno del ritorno sul palco con il concerto evento allo Stadio Olimpico del 9 giugno. Per il momento non è dato sapere se ci sarà un tour vero e proprio, ma la serata nella prestigiosa location della Capitale segna la prima volta di Gazzelle all’Olimpico.

I biglietti sono ancora disponibili su TicketOne nelle seguenti soluzioni:

Tribuna Monte Mario Categoria 1 – € 74,75

Tribuna Monte Mario Categoria 2 – € 69,00

Distinti Sud/Ovest e Nord/Ovest BASSI – € 63,25

Distinti Sud/Ovest e Nord/Ovest ALTI – € 57,50

Curva Sud Bassa – € 57,50

Curva Nord Bassa – € 57,50

L’ultimo album in studio di Gazzelle è OK (2021), trainato da singoli di successo come Destri, Lacri-ma, Belva e Scusa. OK è stata la terza esperienza in studio del cantautore romano con la partecipazione di thasup (Coltellata) e Mara Sattei nel brano Tuttecose, incluso nell’edizione deluxe OK Un Ca**o.

