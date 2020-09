Anche oggi 21 settembre abbiamo notizie fresche per quanto riguarda i nuovi iPhone 12. Ovviamente, come ricordato nella giornata di ieri a proposito del possibile taglio della memoria RAM per la versione più costosa di questa famiglia, bisogna tener presente che siamo solo al cospetto di rumors e non di notizie ufficiali. In attesa di riscontri concreti in vista dell’uscita ad ottobre, cerchiamo dunque di analizzare quanto raccolto questo lunedì per i fan della mela morsicata.

I nomi dei possibili quattro iPhone 12

In particolare, la voce del giorno si concentra sui nomi dei quattro possibili iPhone 12, grazie a quanto riportato su Twitter dal leaker L0vetodream. Senza girarci troppo intorno, il tweet in questione ritiene che i prossimi modelli ‌iPhone 12‌ saranno chiamati “‌iPhone 12‌ mini”, “‌iPhone 12‌”, “‌iPhone 12‌ Pro” e “‌iPhone 12‌ Pro Max”. Insomma, una strategia di marketing da parte di Apple che, se confermata, rispetterebbe il percorso intrapreso dal colosso di Cupertino nel 2019.

A distinguere le singole versioni, in prima battuta, le loro dimensioni. Ad esempio, con il modello da 5,4 pollici ci porteremo a casa il cosiddetto iPhone 12‌ mini. Quello più grande, invece, sarà un modello da 6,7 ​​pollici, in riferimento al tanto atteso iPhone 12‌ Pro Max. Infine, occhio alle due varianti 6,1 pollici, che potrebbero ottenere le quote di mercato più importanti tra tutti, in riferimenti ai nuovi iPhone 12‌ e ‌iPhone 12‌ Pro. Con quattro nuovi melafonini ormai certi nella gamma di quest’anno, l’uso di nomi così diversi aiuterebbe a differenziare significativamente i modelli e a posizionarli meglio sul mercato.

Tanta curiosità, sotto questo punto di vista, soprattutto attorno al nuovo iPhone 12 mini. Per la prima volta, infatti, Apple sceglie questo approccio in termini di “naming”, dopo averlo approvato anni e anni fa con gli iPad. Con ogni probabilità, le altre differenze principali si focalizzeranno su processore e fotocamera tra le diverse versioni.