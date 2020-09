Non manca molto all’uscita ufficiale dell’iPhone 12, con appuntamento sugli scaffali a partire dal mese di ottobre, come tutti sanno. In attesa di maggiori informazioni dal punto di vista commerciale, a proposito delle scelte di marketing da parte della mela morsicata, occorre tornare sulla questione della scheda tecnica. Un contributo, quello di oggi 20 settembre, che contestualizza meglio quanto vi abbiamo riportato nei giorni scorsi sulle prestazioni di questi device.

Le ultime indiscrezioni sull’iPhone 12 a fine settembre

Secondo le ultime voci di corridoio, stando almeno a quanto pubblicato in queste ore da India Today, è possibile che uno degli iPhone possa essere dotato addirittura di 6 GB di memoria RAM. Non è un segreto che Apple abbia intenzione di lanciare non uno, ma la bellezza di quattro nuovi iPhone 12. Uno tra questi, il top di gamma iPhone 12 Pro Max, come avete notato con il nostro articolo linkato in precedenza, è apparso in un significativo benchmarking, Antutu, con relativo focus sulle principali specifiche inerenti le sue prestazioni.

Al di là dei numeri fatti registrare su Antutu, pare che l’iPhone 12 Pro Max possa avere 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna. Dunque, quello appena descritto potrebbe essere effettivamente il primo iPhone a fare la propria apparizione sul mercato con 6 GB di RAM, visto che tutti i modelli precedenti non hanno superato la soglia dei 4 GB di RAM, come riportato da GizmoChina. Vedremo se ci saranno conferme anche per il chip A14, che comporterebbe una maggiore velocità e minori consumi.

Insomma, stiamo aspettando qualche settimana in più rispetto alla norma per i nuovi iPhone 12, ma potrebbe valerne la pena secondo le informazioni che ho avuto modo di raccogliere per voi oggi 20 settembre. Restate connessi sulle nostre pagine per saperne di più nei prossimi giorni.