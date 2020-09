Pare essere più vicino di quanto si possa pensare un aggiornamento cruciale per WhatsApp. Oggi 20 settembre non mi concentrerò tanto sulla questione delle emoji, che ho avuto modo di analizzare per voi pochi giorni fa sul nostro magazine, quanto su un un plus atteso da mesi. Per non dire anni. Come trapelato molte volte negli ultimi tempi, i tecnici stanno sviluppando la migliore funzionalità in assoluto, tramite la quale l’app vi permetterà di utilizzare lo stesso account WhatsApp su quattro dispositivi diversi contemporaneamente.

Cosa cambia con l’aggiornamento WhatsApp in cantiere?

Lecito, a questo punto, chiedersi quale sia il vantaggio in un contesto del genere. Ad esempio, l’utente che utilizza WhatsApp non avrà bisogno di una connessione internet sul device principale. Per questa ragione, si potrà utilizzare WhatsApp Desktop anche nel momento in cui quando il device risulterà spento ad esempio. Lo stesso vale per gli altri dispositivi. Ancora, WhatsApp sta effettivamente pianificando una nuova interfaccia utente moderna per la versione desktop, che mostra come la cronologia chat viene migrata dal proprio dispositivo, oltre al fatto che il processo risulti implementato con la crittografia end-to-end.

Allo stato attuale, come riporta WABetaInfo, alcune funzionalità dell’opzione che consentirà di utilizzare WhatsApp su più dispositivi non sono ancora pronte, ma le più importanti sì. Ad esempio, i tecnici hanno ormai ultimato la realizzazione del plus che consente la possibilità di sincronizzare la cronologia chat, disattivare l’audio delle chat, oltre alla possibilità di inviare messaggi. Il prossimo step di WhatsApp è quello di dare ai beta tester la possibilità di utilizzare questa funzione all 100% e senza limitazioni di sorta.

Probabile che tra fine settembre ed inizio ottobre ci possano essere novità rilevanti da WhatsApp sulla funzione che ho preso in esame per voi oggi 20 settembre. Che ne pensate di questo importante plus?