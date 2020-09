Arrivano le prime indicazioni ed anticipazioni concrete a proposito delle nuove emoji WhatsApp che avremo modo di toccare con mano nel corso delle prossime settimane, con relative indicazioni anche sul loro significato. A conti fatti, dopo le notizie che vi abbiamo riportato in merito durante il mese di luglio, focalizzando in quel caso la nostra attenzione sul mondo iPhone, ora possiamo focalizzate la nostra attenzione su concetti più concreti, in modo che tutti sappiano cosa ci sia in programma sotto questo punto di vista.

Le nuove emoji WhatsApp sicure di esordire entro fine 2020 ed il loro significato

A tal proposito, reputo molto interessante menzionare un recente articolo di 9to5Google, secondo cui il discorso odierno si concentra fondamentalmente sull’arrivo dell’aggiornamento con Android 11 sulla scena. La questione verte nello specifico su Unicode 13.1, con cui avremo emoji WhatsApp e dedicate a tutte le altre principali app di messaggistica del tutto particolari. Non una rivoluzione, giusto evidenziarlo, ma qualche novità che potrebbe rendere più interessanti le nostre conversazioni.

Ad esempio, tra le emoji WhatsApp e per le app che prevedono chat in tempo reale, abbiamo una faccina tra le nuvole, dedicata a coloro che sono frequentemente distratti, senza dimentica la faccina che espira, evidentemente concepita per chi porta tanto pazienza nei confronti di altri soggetti. Ancora, troviamo la faccina che ci presenta gli occhi a spirale, forse per coloro che non sono perfettamente lucidi in uno specifico frangente.

A chiudere le novità che toccheremo con mano attraverso Android 11, forse già a partire dal mese di ottobre, abbiamo un cuore in fiamme, adatto per le interazioni più intense tra utenti, oltre al cuore bendato, per ironizzare su coloro che soffrono le classiche pene d’amore. Dunque, ora abbiamo le idee più chiare sul significato delle nuove emoji WhatsApp e sul loro significato. Meno a proposito delle tempistiche di uscita.