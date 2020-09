Non sono per nulla isolate le segnalazioni da parte di utenti in possesso di un Huawei P30 o P30 Pro che da un po’ di tempo a questa parte riscontrano un problema specifico. Al di là dei passi in avanti fatti in termini di stabilità e prestazioni generali, stando alle notizie che vi abbiamo riportato nelle scorse settimane dopo le ultime patch, è importante concentrarsi su alcuni potenziali bug che potrebbero fare la propria apparizione anche in un secondo momento.

Anomalie audio con riproduzione video tramite Huawei P30 su WhatsApp e Facebook

In cosa consiste il problema trapelato di recente attraverso le segnalazioni sui social? Ci sono utenti secondo cui il bug si manifesta con un improvviso abbassamento dell’audio, in particolare durante la riproduzione video Huawei P30 su WhatsApp e Facebook. Per questa ragione, ho cercato eventuali soluzioni per gli utenti, incappando in questo modo in un feedback ufficiale da parte della divisione italiana:

“Hai controllato se ci sono aggiornamenti disponibili per queste due app? Inoltre ti consigliamo di fare così: esegui il backup delle chat di Whatsapp andando su Whatsapp > Tre puntini in alto a destra > Impostazioni > Chat > Backup delle chat.Poi vai su Impostazioni > App > App > Whatsapp > Memoria > Cancella dati. Infine vai su Impostazioni > App > App > Facebook > Memoria > Cancella dati. Se anche così la situazione non dovesse risolversi, contattaci al numero verde 800 191 435, dal lunedì alla domenica dalle 08:00 alle 21:00“.

Provate a seguire queste dritte, in quanto bug come quelli descritti oggi 18 settembre per Huawei P30 e P30 Pro si possono risolvere più rapidamente e facilmente di quanto si possa immaginare. Anche a voi è capitato qualcosa del genere negli ultimi tempi? Fatecelo sapere con un commento qui di seguito, auspicando che un banale aggiornamento possa sistemare le cose per il pubblico.