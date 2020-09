Abbiamo dovuto attendere fino ad oggi 13 settembre, ma da questo momento è possibile affermare che sia in distribuzione anche in Italia l’aggiornamento di agosto per tutti coloro che sono in possesso di un Huawei P30 e P30 Pro. Si tratta di un upgrade importante quello destinato ad arrivare anche ai brandizzati nei prossimi giorni, in quanto il suo compito principale almeno sulla carta è quello di garantire maggiore stabilità ad EMUI 10.1, che solo negli ultimi tempi è stato messo a disposizione di tutti in giro per il mondo.

Le informazioni principali sull’aggiornamento di agosto per Huawei P30

Anche in questo frangente, le informazioni principali ci erano state fornite da Huawei Central, secondo cui non è lecito aspettarsi grossi sconvolgimenti per i due smartphone una volta portato a termine il download dell’aggiornamento di agosto. Basti pensare al fatto che la patch in questione per i possessori di un Huawei P30 e P30 Pro dovrebbe avere un peso di poco superiore ai 100 MB. Dettaglio, questo, che lascia intendere il fatto di essere al cospetto di un upgrade secondario.

Di sicuro, è importante portare a termine il download appena arriverà la notifica utile per procedere via OTA, se non altro perché sarete protetti dalle più recenti minacce che potrebbero mettere a rischio la sicurezza dei vostri Huawei P30 e P30 Pro. Del resto, ci sono due vulnerabilità critiche che verranno archiviate tramite l’aggiornamento in questione, mentre altre 21 avranno priorità elevata. Vi ricordo, inoltre che sto parlando del firmware 151.

Detto questo, facciamo appello ai vostri commenti e alle vostre sensazioni, qualora abbiate già avuto modo di provare il nuovo aggiornamento di agosto che risulta in distribuzione per Huawei P30 e P30 Pro. A vostro modo di vedere, su quali aspetti dovrebbe intervenire il produttore per migliorare l’utilizzo quotidiano dei due top di gamma 2019? Fateci sapere.