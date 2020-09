Sarah Drew continua a mostrare il suo amore per Grey’s Anatomy dopo oltre due anni dalla sua ultima apparizione nella serie, nel finale della quattordicesima stagione: l’interprete di April Kepner nel medical drama di ABC, licenziata dalla showrunner Krista Vernoff che considerava il suo personaggio ormai esaurito da un punto di vista narrativo, non nasconde la nostalgia per gli anni trascorsi sul set col camice blu.

Lo ha fatto anche in occasione dell’inizio delle riprese di Grey’s Anatomy 17, partite questa settimana a Los Angeles: Sarah Drew ha voluto rendere omaggio al ritorno a lavoro del cast con un personale ricordo della dodicesima stagione e in particolare dell’episodio Unbreak My Heart (Non Spezzarmi il Cuore) dedicato ad April e Jackson, il cosiddetto film dei Japril.

Sarah Drew ha voluto augurare buon lavoro alle sue ex co-star pubblicando una tenera foto dal backstage delle riprese di quell’episodio, durate 9 giorni, e ricordando quanto sia stato intenso il lavoro fatto con il collega Jesse Williams e il regista Rob Corn.

In onore dei miei amici di Grey’s che iniziano questa settimana, ecco un divertente ritorno a #japrilthemovie. Il nostro fantastico regista per quell’episodio, Rob Corn ci ha inviato questa foto durante il fine settimana. Questo episodio sarebbe diventato una delle mie esperienze televisive preferite di tutti i tempi. Ognuno di quei nove giorni sul set è stato pieno di gioia. (…) Ci siamo sentiti come se fossimo in questa piccola bolla magica a fare il nostro film.

L’episodio ha ripercorso la travagliata relazione tra Jackson e April, che di lì a poco sarebbe sfociata in un divorzio nonostante la gravidanza della Kepner (qui la nostra recensione). Nonostante la coppia non abbia avuto l’agognato lieto fine – contrariamente a quanto auspicato dalla stessa Drew – l’attrice serba un ricordo eccezionale di quell’episodio dedicato ai Japril.

Questa foto è tratta dalle prove di quella scena epica di 15 pagine che si è conclusa con noi che ci picchiavamo a vicenda con i biscotti della fortuna. Abbiamo passato un’intera giornata (12-13 ore) a girare quella scena insieme. Sembrava che stessimo recitando in un atto unico ed è stato davvero un duro lavoro ma un’esperienza profondamente appagante. Mando amore a tutti i fan dei #japril là fuori e, naturalmente, al mio co-capitano Jesse Williams. Ognuno di quei nove giorni sul set è stato pieno di gioia.

L’attrice non ha mai nascosto l’amarezza per essere stata licenziata e il desiderio di tornare in Grey’s Anatomy, così come non ha esitato a commentare con disappunto la scelta di far uscire di scena il suo personaggio con un matrimonio con Matthew, il primo fidanzato di April lasciato all’altare proprio per Jackson. Il suo post in occasione dell’inizio delle riprese della stagione 17 non fa che confermare il suo legame con la serie e una certa nostalgia per il suo ruolo più longevo in carriera.