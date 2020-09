Dopo un lungo lavoro di preparazione del set nel rispetto dei protocolli sanitari per garantire la sicurezza dei lavoratori, le riprese di Grey’s Anatomy 17 stanno per iniziare: la nuova stagione non sarà pronta per fine settembre e non debutterà all’inizio della stagione autunnale, ma solo a novembre, visto che il primo ciak sarà battuto solo l’8 settembre.

Il cast è pronto a riunirsi per la prima lettura del copione, che tradizionalmente inaugura l’inizio della produzione, per poi ritrovarsi a girare il primo episodio di Grey’s Anatomy 17, che sarà caratterizzato da un salto temporale rispetto al finale della stagione precedente per catapultare la trama nel mezzo della pandemia da Coronavirus.

A dare notizia in esclusiva delle date di inizio riprese è Deadline, che annuncia il primo ciak di Grey’s Anatomy 17 per “la prossima settimana, l’8 settembre, immediatamente dopo il fine settimana delle vacanze del Labor Day“. La prima lettura del copione alla presenza del cast è fissata per giovedì 3 settembre e, nonostante ABC non abbia confermato, c’è l’attore e regista Kevin McKidd a rilanciare le informazioni di Deadline.

Secondo McKidd, che anche per questa stagione dirigerà alcuni episodi della serie come ormai consuetudine da diversi anni, il programma della produzione è proprio questo: prima lettura del copione giovedì 3 settembre e primo giorno di riprese l’8.

#GreysAnatomy table read Thursday ▪ Filming starts Tuesday!! Season 17 just got closer to your TV screen!! 📺🎉 Deadline… Pubblicato da Kevin McKidd su Martedì 1 settembre 2020

La produzione di Grey’s Anatomy 17 riparte dopo l’interruzione forzata della sedicesima stagione a quota 21 episodi lo scorso marzo, quando la crescita esponenziale dei contagi ha fermato tutte le produzioni televisive a Los Angeles, una delle città più colpite dalla pandemia. Quella del medical drama di ABC è stata una delle prime serie a chiudere la produzione, anche prima che il sindaco Garcetti proclamasse il lockdown.

Nel corso di questi mesi la showrunner Krista Vernoff ha messo a punto la trama della nuova stagione integrando il racconto dell’emergenza sanitaria, a partire dalle testimonianze di medici impegnati in prima linea contro il Covid-19, con le storyline sentimentali del medical drama: oltre al racconto del dramma medico della pandemia, le storie personali dei personaggi della serie continueranno ad essere centrali in Grey’s Anatomy 17 dopo il finale aperto della sedicesima stagione, terminata col parto di Amelia, la crisi di DeLuca e la scoperta del tradimento di Teddy ai danni di Owen.

Grey’s Anatomy 17 non ha ancora una data di debutto su ABC, che ha annunciato di aver posticipato a novembre la messa in onda della serie e del suo spin-off Station 19, insieme ad altre produzioni che stanno partendo solo adesso.

In Italia Grey’s Anatomy 17 arriverà dunque tra fine 2020 e inizio 2021 su Fox. Intanto, da ottobre, La7 trasmetterà in prima visione in chiaro la sedicesima stagione. Attualmente Grey’s Anatomy è disponibile in Italia su NowTv e su Amazon Prime Video.