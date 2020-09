Ancora segnali importanti quelli che arrivano oggi 16 settembre per gli utenti in possesso di un Huawei P30 Lite. Lo smartphone non sarà compatibile con EMUI 11 nel corso dei prossimi mesi, come sempre avviene dopo un anno di vita per i prodotti che appartengono a questa famiglia, ma è altrettanto vero che lo sviluppo software qui non conosca sosta. E così, dopo le notizie preliminari condivise con voi a fine agosto, posso finalmente portare alla vostra attenzione un altro segnale concreto per tutti.

La nuova patch in arrivo a settembre su Huawei P30 Lite

Anche in questo frangente qualche dettaglio ci arriva da Huawei Central, secondo cui la patch 275 (in precedenza si parlava della 280 in Cina, ma a conti fatti dovrebbe trattarsi del medesimo pacchetto software) sia destinata ad introdurre solo piccole migliorie. Parliamo di un upgrade per Huawei P30 Lite che supera di poco la soglia dei 100 MB. Dato, questo, piuttosto eloquente sul fatto che non toccheremo con mano ulteriori funzioni per lo smartphone 2019.

Nello specifico, l’aggiornamento in queste ore risulta disponibile nel Regno Unito, ma l’approccio di Huawei sulla questione ci indica che nel giro di pochi giorni tutti qui in Europa dovremmo essere abilitati nel provare il nuovo upgrade per lo smartphone. Al più, potrebbero esserci tempi di attesa leggermente più lunghi per quanto concerne i prodotti brandizzati, come sempre avviene in queste circostanze.

Dunque, non aspettatevi grandi cose una volta portato a termine il download di questa nuova patch, in quanto il rilascio dovrebbe rientrare in un discorso molto semplice relativo ai miglioramenti costanti che vengono assicurati a tutti in termini di stabilità e sicurezza. A voi è già arrivato il nuovo aggiornamento su Huawei P30 Lite? Fatecelo sapere con un commento qui di seguito.