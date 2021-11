Il Huawei P30 Lite ha saltato due versioni EMUI (10.1 e 11), ma qualcuno ancora si chiede se ci sarà modo di installare la nuova EMUI 12. Come riportato da ‘Huawei Central‘, il produttore cinese sta introducendo EMUI 12 come il prossimo grande upgrade, ed è attualmente in fase di beta test per i principali smartphone di punta. Il Huawei P30 Lite è un dispositivo economico che ha ottenuto un certo successo commerciale, ma sono passati ormai diversi anni dal suo debutto, senza contare il fatto che potrebbe non riuscire a reggere l’upgrade per limitazioni tecniche specifiche (anche se non crediamo sia il caso).

C’è una grande base di utenti che ha acquistato il telefono, che ancora funzione senza preoccupazioni. Purtroppo, però, il terminale pare essere stato escluso dalla lista dei dispositivi aggiornabili alla nuova EMUI 12. In ogni caso, gli utenti del Huawei P30 Lite si chiedono se, in qualche modo, saranno in grado di installare l’aggiornamento del software all’ultima versione EMUI 12. Ebbene, c’è una risposta ufficiale che potrebbe fornire qualche spunto in merito. Secondo un moderatore della community ufficiale, attualmente, non ci sono conferme sulla possibilità che il Huawei P30 Lite riceva o meno l’aggiornamento (almeno questo è quanto fatto trapelare dal moderatore).

Il device vanta uno schermo FullHD+ da 6.15 pollici, 4GB di RAM, 128GB di storage interno (espandibile tramite microSD fino a 512GB), EMUI 9.0.1, una fotocamera posteriore con sensori da 24 + 8 + 2MP (quella frontale ha un sensore singolo da 32MP), processore Krin 710 octa-core (che gli consente prestazioni ancora apprezzabili). Talo specifiche tecniche saranno sufficienti affinché il Huawei P30 Lite, alla fine, riceva l’EMUI 12? Solo il tempo potrà dirlo, staremo a vedere cosa succederà più avanti. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: saremo lieti di rispondervi nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com