L’EMUI 12 è in sperimentazione sul Huawei P30 Lite New Edition da oggi 8 aprile. I possessori europei del dispositivo potranno godere della nuova esperienza software fin da subito, se vorranno partecipare al relativo programma di sperimentazione con la propria adesione.

Il Huawei P30 Lite New Edition è stato lanciato nel 2020 ed è cosa diversa dal P30 Lite nella sua standard edition del 2019. Ci sono alcune migliorie hardware da prendere in considerazione per il telefono rilasciato più di recente e ora c’è anche un punto a favore per quanto riguarda l’aspetto software visto che la variante è la prima a beneficiare proprio dell’update in questione.

I dispositivi Huawei P30 Lite New Edition che potranno partecipare alla fase beta EMUI 12 dovranno avere a bordo il firmware 10.0.0.546 (C4321E7R4P1). Quest’ultimo sarà propedeutico proprio per effettuare l’ulteriore passaggio software per il dispositivo. Non dimentichiamo che il device è stato lanciato con EMUI 9.1, dunque le ulteriori novità del pacchetto sono ben accette, anche perché non date per scontate.

Come partecipare al programma beta con il proprio Huawei P30 Lite, nell’edizione del 2020? Andrà scaricata sul dispositivo l’app beta ufficiale per la sperimentazione. L’accesso allo strumento dovrà essere effettuato con il proprio account ID Huawei. Dopo l’autenticazione, si potrà procedere con la richiesta di partecipazione al programma, seguendo le istruzioni a schermo. I test in corso sembrerebbero non essere aperti proprio a tutti, dunque bisognerà attendere la conferma dell’iscrizione e di seguito la notifica dell’update disponibile. Tutti i tester, partecipando a questa fase, dichiarano di assumersi la propria responsabilità nel caso di qualche problema di troppo tra bug ed errori vari. Ancora, gli utenti interessati saranno tenuti a rilasciare dei feedback della loro esperienza con il nuovo aggiornamento ed essere dunque utili agli sviluppatori per eventuali modifiche e aggiustamenti in vista dell’update definitivo.

