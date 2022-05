I proprietari del Huawei P30 Lite sta testando l’aggiornamento del software EMUI 12 nell’ambito del programma di beta testing: come riportato da ‘huaweicentral.com‘, presto la società inizierà ad inviare l’upgrade in versione stabile. Nel frattempo, gli utenti in possesso del telefono stanno ricevendo la patch di sicurezza di aprile 2022, che migliore la sicurezza del software del proprio telefono (non esitate ad installarlo quando vi sarà notificato nell’apposito menù a tendina, non ve ne pentirete).

Il produttore cinese sta inoltrando l’aggiornamento EMUI 10.0.0.562 di aprile 2022 per i consumatori del Huawei P30 Lite in tutto il mondo, cui si potrà accedere tramite il percorso ‘Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software‘. Oltre agli utenti EMUI 10.0, i proprietari del Huawei P30 Lite possono anche partecipare la programma beta di EMUI 12, che consente di testare le ultime funzioni prima del rilascio ufficiale. EMUI 12 prevede l’innesto di alcune opzioni, come il nuovo pannello di controllo e di notifica, migliora le prestazioni generali del telefono e la gestione delle attività, introducendo un’interfaccia utente nuova e decisamente più intrigante, a partire dalle fondamenta (il telefono cambierà pelle dopo l’installazione, questo possiamo assicurarvelo fin da adesso).

EMUI 12 in versione stabile migliorerà di gran lunga l’esperienza utente offerta dal Huawei P30 Lite, che è ancora oggi un dispositivo affidabile e restio a dare problemi alla propria utenza. Non sarà più uno smartphone di primo pelo, ma capiamo bene chi decide di tenerselo stretto, soprattutto dal momento in cui riceverà l’ultima versione dell’interfaccia utente del produttore cinese (avrete tempo di guardare oltre tra qualche mese, ma non di certo adesso). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti he vedete qui sotto è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com