Scatenato Huawei P30 Lite con patch 280 dal 27 agosto

Ci sono segnalazioni in queste ore per certi versi sorprendenti, almeno per quanto riguarda i possessori di un Huawei P30 Lite. In particolare, lo smartphone è uno dei più caldi in merito al rilascio di nuovi aggiornamenti, considerando quando ho avuto modo di riportarvi pochi giorni fa con un altro articolo. Proprio questo giovedì, infatti, sono trapelate ulteriori informazioni che rendono particolarmente interessante lo scorcio finale di agosto per l’utenza in questione

Un aggiornamento dopo l’altro per Huawei P30 Lite

Le prime informazioni sul nuovo pacchetto software per Huawei P30 Lite, pochi minuti fa, sono state fornite da un sito come Huawei Central, sempre in prima linea al momento del rilascio di un nuovo pacchetto software per i device del brand asiatico. In questo caso, però, si parla di un semplice intervento che dovrebbe rendere più protetto il dispositivo dalle insidie del web. Dunque, almeno sulla carta nessuna nuova funzionalità ed il semplice arrivo sulla scena della patch di agosto.

Provando a scendere maggiormente in dettagli ed immaginando cosa avverrà dopo il download del firmware di agosto per Huawei P30 Lite, è possibile riportare qualche anticipazione di Guadagno Risparmiando. Nello specifico, si afferma che le prestazioni generali generali del dispositivo siano destinate a migliorare, probabilmente anche in termini di tempi di apertura per le applicazioni, mentre per la questione batteria dovremo attendere per forza di cose alcuni giorni.

Qualora abbiate già ricevuto la notifica necessaria per procedere con il download via OTA del nuovo aggiornamento 280 concepito a fine agosto per Huawei P30 Lite, non esitate per alcuna ragione al mondo a contattarci e a rilasciare un commento a fine articolo. In questo modo, infatti, potremo mettere a fuoco la natura di questo upgrade prima della sua piena distribuzione in Italia.