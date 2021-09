L’aggiornamento di sicurezza di luglio 2021 destinato al Huawei P30 Lite è adesso disponibile per gli utenti. Sapevamo che presto o tardi questo giorno sarebbe arrivato, come vi avevamo anticipato in questo articolo dedicato. Non ci sono modifiche che sono state individuate nella build del software, a parte quelle relative alla sicurezza.

Come riportato da ‘Huawei Central‘, l’aggiornamento alla versione software EMUI 10.0.0.491 per il Huawei P30 Lite sta per essere lanciato in Europa, pertanto potrebbe essere necessario un po’ di tempo prima che raggiunga tutti i proprietari. La patch di sicurezza include diverse correzioni per le minacce e le vulnerabilità che potrebbero mettere a rischio i vostri dati personali. Vi consigliamo, per questo motivo, di installare l’upgrade non appena viene visualizzato. Verificate la disponibilità dell’aggiornamento di sicurezza di luglio 2021 a bordo del vostro Huawei P30 Lite seguendo il percorso ‘Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa‘ (non dovrebbe mancare molto alla disponibilità effettiva in Italia, anche se non bisogna comunque avere fretta). Si consiglia di conservare spazio di archiviazione sufficiente prima di eseguire l’aggiornamento all’ultima versione EMUI. Allo stesso tempo, mantenete un livello di batteria adeguato sul telefono, che dovrà essere connesso ad Internet durante il download del pacchetto di aggiornamento. Fareste anche bene ad eseguire un backup dei vostri dati per evitare possibili brutte sorprese.

Il Huawei P30 Lite in Cina è idoneo per il sistema operativo HarmonyOS 2.0 (software proprietario spinto dalla necessità di fare fronte all’assenza dei servizi Google a bordo dei dispositivi dell’OEM cinese a causa del ban USA), anche se non ci sono conferme sul fatto che il rilascio avvenga a livello globale. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.