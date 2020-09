Dopo il grande successo del film Le Ragazze di Wall Street, che le ha procurato numerose nomination come miglior attrice in diversi premi cinematografici lo scorso anno, Jennifer Lopez è pronta a tornare sul grande schermo con la commedia romantica Marry Me.

Stavolta J.Lo è affiancata da Owen Wilson e un’alta star della musica, la popstar colombiana Maluma, per un film leggero e romantico che debutterà negli Stati Uniti il giorno di San Valentino 2020.

Proprio per annunciare la data dell’uscita del film nelle sale, Jennifer Lopez ha condiviso un teaser con alcune scene di Marry Me, accompagnate da un estratto di una sua canzone inedita che fa da colonna sonora alla commedia.

Il teaser annuncia infatti la presenza di brani inediti sia di Jennifer Lopez che di Maluma nella colonna sonora di Marry Me (e certamente ci saranno anche dei duetti tra le due star del latin pop). Il brano che accompagna l’annuncio della data d’uscita del film per ora rivela soltanto la voce di J.Lo e contiene un estratto del ritornello di quella che sarà presumibilmente la traccia principale della colonna sonora, omonima della commedia.

La scorsa estate Jennifer Lopez ha confermato di aver inciso più brani insieme a Maluma, in vista della loro collaborazione per il film, in cui il cantautore colombiano interpreta una rock star narcisista che tradisce il personaggio interpretato dalla Lopez poco prima del loro matrimonio.

Per Maluma si tratta del debutto assoluto sul grande schermo, mentre Jennifer Lopez vanta ormai una lunga lista di film (soprattutto commedie romantiche ma anche film drammatici e d’azione) interpretati da protagonista. Dai successi degli anni Novanta Occhi d’Angelo, Anaconda e Out of Sight, passando per le rom-com degli anni Duemila Prima o Poi Mi Sposo con Matthew Matthew McConaughey, Quel Mostro di Suocera con Jane Fonda, Un Amore a Cinque Stelle con Ralph Fiennes e Shall We Dance? con Richard Gere, solo per citarne alcuni, nel 2019 la Lopez ha avuto la sua maggiore consacrazione col film Le Ragazze di Wall Street, scritto e diretto da Lorene Scafaria e basato su una storia vera, raccontata in un reportage del New York Magazine del 2015. Per molti critici è stata la migliore interpretazione di J.Lo in carriera, tale da meritare almeno una nomination agli Oscar come miglior attrice non protagonista, che però non è mai arrivata nonostante rumors insistenti su una sua possibile candidatura: “È stato un po’ deludente” ha confessato la Lopez in un’intervista a Oprah Winfrey. Tuttavia, le nomination ai Golden Globes e agli Indie Spirit e la vittoria del premio come miglior attrice per la Los Angeles Film Critics Association hanno posto in gran risalto la sua performance. Poco dopo, è arrivato l’annuncio che Jennifer Lopez avrebbe fatto parte della commedia di Kat Coiro Marry Me.