Con i primi titoli usciti questa mattina, giovedì 6 ottobre, c’è chi per un attimo ha travisato: sì, Jennifer Lopez si sposa di nuovo, ma il suo consorte non è Ben Affleck. Nessun cambio di rotta, perché si tratta semplicemente della trama di un nuovo film in uscita su Amazon Prime Video.

Jennifer Lopez si sposa di nuovo

L’amore di Jennifer Lopez per Ben Affleck non è certamente finito, anche se nelle ultime ore si è parlato di aria di crisi tra i due vip con l’attore che sarebbe stato visto lasciare furente il nido d’amore a seguito di una lite. Secondo i tabloid, Jennifer Lopez non sopporterebbe il vizio del fumo di Ben Affleck, e per questo sarebbero nate delle tensioni.

I due hanno trascorso il viaggio di nozze in Italia, sul lago di Como, ospiti della villa dell’amico George Clooney, e non hanno certamente fatto gli snob con i fan che hanno cercato di avvicinarli per catturare quel momento.

Tra i rumor sull’aria di crisi e la notizia di Jennifer Lopez sposa per la terza volta c’è chi ha accusato confusione. In realtà la popstar e imprenditrice ha vestito i panni di Darcy nel film Un Matrimonio Esplosivo, una commedia romantica diretta da Jason Moore.

Quando esce Un Matrimonio Esplosivo

Nel film, Jennifer Lopez è la moglie di Tom, interpretato da Josh Duhamel, e le loro nozze vengono minacciate quando gli invitati vengono presi in ostaggio. Nel cast compare anche il cantautore Lenny Kravitz.

Un Matrimonio Esplosivo sarà disponibile su Amazon Prime Video a partire dal 23 gennaio 2023. Nelle ultime ore è stato pubblicato anche il trailer ufficiale del film, un racconto ironico sulla promessa: “Finché morte non ci separi” ricorrente quando una coppia convola a nozze.

