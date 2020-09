Siamo entrati in una nuova fase molto calda, la terza per la precisione, per quanto riguarda la distribuzione dell’aggiornamento con MIUI 12 a bordo di ulteriori smartphone Xiaomi. Dopo il bollettino delle scorse settimane, infatti, bisogna tornare sulle strategie del produttore asiatico a proposito della diffusione di un pacchetto software ritenuto cruciale dagli utenti. Ecco perché è estremamente importante esaminare nello specifico le informazioni che risultano disponibili oggi 15 settembre.

A breve aggiornamento MIUI 12 su 7 Xiaomi

Tutto nasce da un report pubblicato in queste ore dal sito Notebook Check, secondo cui a strettissimo avremo altri 7 Xiaomi e Redmi compatibili con l’aggiornamento MIUI 12 nella sua versione definitiva per il pubblico. Ovviamente, come sempre sempre avviene in questi casi, ci sarà una corsia preferenziale per gli utenti cinesi, ma trascorreranno pochi giorni prima che ci siano avvistamenti del pacchetto software sui modelli in questione in Italia e nel resto d’Europa.

In particolare, la fonte parla di avvio della distribuzione del pacchetto software dietro l’angolo per Redmi Note 8, Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro e Redmi Note 9 Pro Max. Dunque, sarà una fase caratterizzata anche dai modelli che appartengono alla famiglia Xiaomi più economica, che certo non è finita in secondo piano durante la progettazione e la realizzazione dell’upgrade con MIUI 12. Un segnale importanti per tutti coloro che amano e seguono questo brand. Occhio però, perché le novità con questo produttore certo non finiscono qui, secondo quanto raccolto stamane.

La tanto discussa terza fase, infatti, seguendo le informazioni precedenti dovrebbe vedere dispositivi come Mi Max 3, Mi CC9e e Mi Note 3 ottenere l’aggiornamento in questione. Solo nella quarta, invece, sarà il turno di prodotti come Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max e Redmi Note 9S. Non ci sono tempistiche su MIUI 12 in questo caso, ma è chiaro che occorrerà avere pazienza.