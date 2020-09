Segnali concreti ed importanti quelli che arrivano in queste ore da Xiaomi per quanto concerne MIUI 12. Il recente passo ufficiale di Google, a proposito della distribuzione dell’aggiornamento Android 11 su alcuni Pixel, inevitabilmente sblocca la situazione anche per altri produttori e getta le basi affinché ci si possa imbattere nel pacchetto software nel più breve tempo possibile. Insomma, un capitolo in più da aggiungere sulla questione, dopo le notizie che vi abbiamo riportato non molto tempo fa.

Quali Xiaomi stanno testando MIUI 11 e quali novità sono certe

Attraverso il blog ufficiale di Xiaomi, ad esempio, oggi 9 settembre possiamo individuare sia i primi device che potranno testare da subito l’aggiornamento con MIUI 12 e la nuova versione di Android, sia le principali funzionalità concepite dagli sviluppatori. Ad esempio, con l’aggiornamento cambieranno le conversazioni. Android 11 consente agli utenti di gestire le proprie conversazioni riguardanti più app di messaggistica in un unico punto nell’area delle notifiche. Attraverso questa nuova funzione, verrà consentito agli utenti di rispondere ai messaggi direttamente dalla sezione delle notifiche a discesa.

C’è poi la questione delle bolle per gli utenti Xiaomi con MIUI 12. Qui ci si riferisce alle cosiddette bolle che galleggeranno sopra altre app e saranno accessibili agli utenti in diverse situazioni. Potranno essere espanse per renderci note le funzioni complete dell’app che stiamo utilizzano e “ridotte” quando non vengono utilizzate. Come si può facilmente percepire, è uno strumento utile che consente agli utenti di sfruttare al meglio il multitasking.

Infine, avremo con Xiaomi un migliore controllo dei dispositivi connessi allo smartphone. Qui, per farvela breve, verrà messo a disposizione di tutti un percorso che andrà a prevedere un solo tocco per controllare i dispositivi intelligenti connessi degli utenti. Il tutto, senza la necessità di aprire app aggiuntive. La questione al momento investe i vari Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro.