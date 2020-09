Altro giro, altra corsa e secondo giorno di problemi Unicredit anche oggi 15 settembre. All’incirca 24 ore fa sito e app dell’istituto bancario non hanno funzionato mostrando costantemente la dicitura di “errore imprevisto”. Alcune difficoltà hanno caratterizzato anche l’utilizzo delle carte nei negozi ed esercizi commerciali al momento dei pagamenti.Gli stessi identici malfunzionamenti stanno caratterizzando pure le prime ore di questo martedì 15 settembre.

Impossibile non dare peso alle anomalie che si stanno ripresentando allo stesso modo in due giorni diversi ma consecutivi. Il sito Downdetector già al momento di questa pubblicazione ha raccolto centinaia di segnalazioni da parte degli utenti. Come già riferito, l’errore visualizzato a schermo su computer e smartphone è sempre lo stesso e non consente di procedere in alcun modo per qualsiasi operazione di home banking. Non è possibile dunque consultare il proprio conto ma nemmeno procedere ad un bonifico online o a qualche pagamento urgente. Insomma, la situazione non può non dirsi che molto gravosa e pure insostenibile dopo 2 giorni.

In questo momento non giungono nuove riscontri ufficiali in riferimento ai problemi Unicredit di queste ore. Nel corso della giornata di ieri, al contrario, c’era stata la piena ammissione delle anomalie vistose registrate. Proprio lo staff social della banca su Twitter aveva chiarito la presenza di difficoltà serie su tutti i servizi online, pure su pagamenti e prelievi con carta presso gli esercizi commerciali. Poi si era parlato pure di lento e graduale ritorno alla normalità ma un ripristino al completo funzionamento dell’home banking e non solo sembra quanto mai lontano in questo mattinata del 15 settembre. Lo stato del reiterato down sarà costantemente tenuta sotto stretta osservazione nei prossimi minuti ma anche ore, sperando che i tecnici ed esperti informatici di Unicredit riescano a porre rimedio immediato o quasi agli errori in corso, una volta per tutte.