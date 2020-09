Una metà mattinata caratterizzata dai problemi Unicredit quella di oggi 14 settembre, a partire dall’impossibilità di accesso ai servizi di e-banking via app. Il messaggio di errore che viene restituito quando si tenta di entrare è il seguente: “Attenzione! Gentile Cliente, siamo spiacenti, si è verificato un errore imprevisto“. Da lì poi il nulla, se non la smania di riprovare per veder comparire a schermo lo stesso risultato, almeno fino a che i tecnici non risolveranno la situazione (probabile si tratti di un disturbo lato server, che verrà presto sottoposto ai dovuti controlli da chi di competenza).

Chiaro che in questo modo non appare possibile effettuare bonifici, consultare il proprio saldo, predisporre un qualsiasi tipo di pagamento e così via discorrendo. Non sappiamo dirvi quanto dureranno i problemi Unicredit di oggi 14 settembre, né a cosa esattamente siano dovuti: se anche a voi sta succedendo di restarne coinvolti, non potrete fare altro che aspettare in attesa che la situazione venga riassorbita attraverso l’intervento del reparto tecnico, che immaginiamo sia già a lavoro per risolvere la questione. A nulla servirebbe tempestare l’assistenza clienti con richieste insolite: da questo momento si può solo prendere tempo, sperando che il bonifico o che comunque il pagamento che avevate programmato di far partire questa mattina non fosse così urgente.

AGGIORNAMENTO 10.25: sono passati all’incirca una ventina di minuti da che hanno iniziato a manifestarsi i problemi Unicredit oggi 14 settembre, ma la situazione non è cambiata. Purtroppo i servizi di e-banking ancora stentano a riprendere il loro regolamente funzionamento, con accesso bloccato via app, ma anche attraverso il sito del noto istituto bancario. Vi daremo notizie più tardi, sperando la situazione possa essere nel frattempo risolta. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti è a vostra disposizione.